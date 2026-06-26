« Allez les Verts », la France made in USA contre la Norvège

Le nouveau maillot de l'équipe de France, en hommage à la relation étroite entre la France et les Etats-Unis, sera de sortie pour la première fois au Mondial contre la Norvège.

Le « Allez les bleus » résonnera certainement dans le ciel de Boston ce vendredi pour le dernier match du groupe face à la Norvège, malgré un enjeu sportif limité. Même quand l’équipe de France évolue en blanc, ce qui est très souvent sa deuxième couleur, le chant des supporters reste immuable. Mais ce vendredi dans le Massachusetts, la formation qui sera exceptionnellement dirigée par Guy Stéphan sortira son maillot vert. C’est en effet la couleur du deuxième maillot de l’équipe de France, qui avait marqué les esprits en dévoilant cette tenue. Il s’agissait d’un hommage à la Tour Eiffel, monument donné à la France aux Etats-Unis, et qui est habillée par cette couleur reconnaissable.

Si ce maillot a parfois été moqué à ses débuts, son carton auprès du grand public a dépassé toutes les espérances. La rupture de stock est quasiment générale, et les revendeurs ne pensent pas être réapprovisionnés rapidement, avec toujours des délais importants pour faire venir les maillots depuis l’Asie, où les équipementiers les font fabriquer. Sur les près des 5000 supporters tricolores attendus à Boston, ils ne seront pas nombreux à porter la tenue correspondante à la couleur du jour, mais la FFF peut tout de même se féliciter d’avoir eu le flair de sortir ce deuxième maillot qui marche très fort sur le plan commercial.

Alors, pour ce vendredi afin d’aller chercher la première place du groupe, ce sera le moment de dire « Allez les Verts » pour les supporters français.