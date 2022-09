Affaire Pogba : Une preuve fumante, Mbappé et les Bleus savent déjà

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a calmé le jeu lundi dans l'affaire Pogba. Mais l'attaquant du PSG s'est montré prudent car il sait très bien ce qu'il va se passer ensuite dans ce dossier.

Kylian Mbappé avait des choses à dire ce lundi et il a pris la parole en conférence de presse en compagnie de Christophe Galtier. Tout est forcément calculé quand le numéro 7 du PSG passe devant les médias et plusieurs sujets qui occupent le devant de l’actualité ont été évoqués. Il y a tout d’abord sa relation avec Neymar, qui a permis au Français d’éclaircir certains points, et de confirmer que l’entente n’était pas toujours cordiale entre les deux hommes. Mais il y a aussi l’affaire Pogba, qui risque de jeter un froid sur la relation entre les deux joueurs si jamais les accusation de son frère Mathias devaient se confirmer. Le grand frère de l’international français l’accuse, parmi plusieurs choses, d’avoir fait appel à un marabout non seulement pour se protéger des blessures, mais aussi pour nuire à Kylian Mbappé, qu’il aurait vu comme un rival dans le rôle de leader des Bleus.

Parole contre parole pour Mbappé

Mbappé sur l’affaire Pogba : « Il m’a appelé et m’a donné sa version des faits. Je vais faire confiance à mon coéquipier. »#PSGJUVE — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) September 5, 2022

Des accusations sérieuses et qui mettraient forcément à mal toute l’équipe de France. Mais pour le moment, Mathias Pogba n’a rien dévoilé ni confirmé, et Paul Pogba a pris son téléphone pour expliquer au buteur du PSG qu’il n’avait absolument jamais été question de cela. Une version qu’il a confirmée aux enquêteurs, reconnaissant l’utilisation d’un marabout pour sa carrière sportive ou son engagement dans des associations, mais pas pour nuire à l’enfant prodige du football français. « Si cela peut affecter ma relation avec lui ? pfuuuu…Non, parce qu’au jour d’aujourd’hui je préfère faire confiance à la parole d’un coéquipier. Il m’a appelé, il m’a donné sa version des faits et aujourd’hui c’est sa parole contre la parole de son frère, donc je vais faire confiance à mon coéquipier dans l’intérêt de la sélection », a fait savoir Kylian Mbappé.

Des révélations à venir

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Les mots utilisés ne laissent toutefois guère de place au doute. L’attaquant du PSG se veut très prudent, explique sa position « au jour d’aujourd’hui », et se laisse donc la porte ouverte si de nouveaux éléments venaient à apparaitre. Ce n’est pas anodin. Cela fait référence à une rumeur qui circule très vivement dans le cadre de l’équipe de France, avec la présence d’un audio où Paul Pogba demande clairement à « marabouter » Kylian Mbappé. Une preuve fumante qui ruinerait la défense du joueur de la Juventus Turin, et l’accablerait terriblement. Pour le moment, Mathias Pogba attend donc de sortir ce fameux joker qui mettrait son petit frère et son avenir en équipe de France en question. Mais chez les Bleus, on semble déjà connaitre la suite et surtout le contenu des futures révélations de l’ainé des Pogba.