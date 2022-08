Adieu l'Algérie, Nabil Fekir passe aux aveux

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis 2015, Nabil Fekir a choisi de représenter l'équipe de France plutôt que l'Algérie. Un choix qui n'a pas fait que des heureux au sein de la famille du joueur de 29 ans.

Nabil Fekir fait le bonheur du Real Betis depuis son départ de l'OL en 2019. Le milieu offensif était désireux de découvrir un nouveau football, lui qui avait fait le tour à Lyon et qui pouvait profiter de son nouveau statut de champion du monde avec l'équipe de France. Une équipe de France avec laquelle il a donc connu le succès, même si Nabil Fekir aurait pu avoir un autre destin en sélection. Le natif de Lyon a en effet la nationalité française et algérienne. D'ailleurs, dans sa famille, on le voyait plus jouer avec les Fennecs.

Fekir, un choix cornélien mais aucun regret

💬🇩🇿🇫🇷 Après sept ans de silence, Nabil Fekir est revenu sur son choix entre la France et l'Algérie dans une interview accordée à The Guardian. #TeamDZ pic.twitter.com/SIJQu39q6N — DZfoot (@DZfoot) August 14, 2022

Lors d'un entretien accordé au Guardian, Nabil Fekir est revenu sans langue de bois sur son choix de sélection. Et pour lui, ce dernier a été très difficile, entre la volonté de son coeur et celle de son père. « Mon père est arrivé en France l'année avant ma naissance. Ma mère est algérienne mais y est depuis plus longtemps. Chaque année ou presque, j'allais en Algérie. Je me sens Français et Algérien. (...) Certaines personnes ne comprennent pas qu'on peut avoir la double nationalité, qu'on peut aimer deux pays à la fois. C'était difficile pour moi. J'étais jeune. Beaucoup de gens disent de choisir la France, beaucoup disent l’Algérie. Finalement, j'ai choisi la France mais ce furent des moments très, très durs. C'est la vie. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait », a notamment indiqué Nabil Fekir, qui pourrait d'ailleurs de nouveau goûter aux joies des Bleus en cas de beau début de saison avec le Betis. La Coupe du monde 2022 est sans doute dans un coin de sa tête, lui qui avait joué le rôle de supersub en 2018 lors de la victoire finale de l'équipe de France en Russie. De quoi certainement rendre fier sa famille et son paternel malgré un désaccord sur sa nationalité sportive.