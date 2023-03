5 millions ou rien, Hervé Renard et la France pris à la gorge

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Du côté de la Fédération Française de Football on annonce comme imminente la signature d'Hervé Renard au poste d'entraîneur de l'équipe de France féminine. Mais les jours passent et le technicien de 54 ans est toujours en Arabie Saoudite.

C’était il y a un peu plus d’une semaine, Jean-Michel Aulas, qui avait mené la commission chargée par la FFF de désigner le successeur de Corinne Diacre, avait affirmé que le nouveau sélectionneur des Bleus allait être officialisé le week-end dernier. Mais les jours passent, et l’on se rapproche des deux matchs amicaux que les féminines tricolores doivent jouer, le premier étant le 7 avril prochain contre la Colombie en match amical au stade Gabriel-Montpied de Clermont, et Hervé Renard, seul en lice, n’a pas été officialisé dans ses nouvelles fonctions. Dans les médias français, on affiche un optimisme au moins de façade, estimant que les choses avançaient, même si c’était beaucoup plus doucement que la Fédération Française de Football le pensait. Tout cela sans avoir à payer les 5 millions de la clause libératoire d’Hervé Renard avec la fédération d’Arabie Saoudite. Résultat, ce dernier est toujours en poste, et il était sur le banc saoudien pour la défaite des héros du dernier Mondial 2022 face au Venezuela (2-1), vendredi soir. Et a en croire Goal Arabie Saoudite, l’optimisme français tranche singulièrement avec les certitudes saoudiennes.

L'Arabie Saoudite veut garder Hervé Renard

رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، ورئيس الاتحاد السعودي الأسبق أحمد عيد، وسعادة سفير جمهورية فنزويلا دايفيد بيلاسكيس، وعضو المجلس معيض الشهري، والأمين العام إبراهيم القاسم، خلال حضورهم مباراة اليوم .#السعودية_فنزويلا pic.twitter.com/DqIdT78IKN — المنتخب السعودي (@SaudiNT) March 24, 2023

Car même s’il semble totalement illusoire de vouloir conserver un entraîneur coûte que coûte et contre sa volonté, la fédération saoudienne de football n’a pas l’intention de céder à ce petit bras de fer décidé dans les bureaux de la FFF à Paris. Et cela même si Hervé Renard paraît avoir décidé de prendre la direction de l’équipe de France féminine à quelques mois du Mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande. Après la défaite face au Venezuela, le média en langue arabe a mis les pieds dans le plat concernant Renard. « Les rumeurs entourant l'avenir de Renard nécessitent une intervention décisive de la Fédération saoudienne de football et un communiqué dans lequel la situation est pleinement clarifiée pour le public et les médias. Des sources françaises insistent sur le fait que Renard va mettre fin à son contrat avec la Fédération saoudienne et va prendre l'entraînement de l’équipe de France féminine, mais des sources saoudiennes nient complètement cela, et ici il est absolument inévitable que les joueurs soient affectés par ce qui se dit, et donc tout le monde doit résoudre ce dossier et le clore complètement, que ce soit en dans le sens d’un départ ou d’une confirmation qu’Hervé Renard va rester », indique le journaliste de Goal Arabie Saoudite