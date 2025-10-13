Interrogé par le média espagnol Movistar, Kylian Mbappé a estimé avec des mots polémiques que les joueurs étaient beaucoup trop sollicités au vu du nombre de matchs et qu’il fallait par conséquent être indulgent avec eux.

Buteur contre l’Azerbaïdjan vendredi soir avant de se blesser et de quitter le rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé ne sera pas de la partie face à l’Islande ce lundi. Le capitaine des Bleus est rentré à Madrid pour soigner sa cheville et va donc bénéficier d’un peu de repos. Cela ne sera pas de trop pour l’ancien joueur du PSG, qui a déjà disputé 10 matchs depuis le début de la saison avec le Real Madrid. Dans une interview accordée au média espagnol Movistar, Kylian Mbappé a justement évoqué le rythme infernal des calendriers pour les joueurs internationaux. Avec des mots surprenants, le buteur madrilène a partagé son point de vue.

« Je peux comprendre les gens qui restent assis dans leur canapé et me disent que je gagne beaucoup d’argent. Mais nous avons besoin de plus de repos pour régénérer notre corps. Je n’ai jamais vu un footballeur jouer 60 matchs à son niveau maximum » a notamment lancé le capitaine de la France. Un discours parfaitement entendable sur le physique des joueurs et le nombre trop important de matchs. La punchline sur les « gens qui restent assis dans leur canapé » a en revanche fait bondir les internautes français sur X.

K. Mbappé France • Âge 26 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 6 Buts 2 Passes décisives 2 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 2 Buts 5 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 8 Buts 9 Passes décisives 2 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

« Donne moi ton salaire je travaillerai 16h par jour dans les usines, chantiers ce que tu veux s’il le faut toute l’année mon pote », « Oui va bosser sur un chantier 8h par jours et 5j/7 avec 5 semaines de CP tu verras que tu voudras même en faire 70 des matchs », « Dit-il, le mec qui joue tous les matchs et qui déteste être sur le banc quand il faut faire tourner », « Avec ton salaire je peux jouer 100 match minimum hein ! » ou encore « Les gens qui restent assis dans leur canapé ? Mais désolé de pas être footballeur pro et de travailler la semaine en fait. Il est vraiment déconnecté » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les propos de Kylian Mbappé ont fait bondir les internautes français.

Déjà souvent critiqué pour son attitude ou certaines de ses déclarations, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain ne va pas arranger son cas auprès d’une partie des supporters de l’équipe de France à quelques mois de la Coupe du monde.