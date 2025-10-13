ICONSPORT_273378_0844

« Les gens assis dans leur canapé » : Mbappé scandalise les Français

Equipe de France13 oct. , 16:00
parCorentin Facy
0
Interrogé par le média espagnol Movistar, Kylian Mbappé a estimé avec des mots polémiques que les joueurs étaient beaucoup trop sollicités au vu du nombre de matchs et qu’il fallait par conséquent être indulgent avec eux. 
Buteur contre l’Azerbaïdjan vendredi soir avant de se blesser et de quitter le rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé ne sera pas de la partie face à l’Islande ce lundi. Le capitaine des Bleus est rentré à Madrid pour soigner sa cheville et va donc bénéficier d’un peu de repos. Cela ne sera pas de trop pour l’ancien joueur du PSG, qui a déjà disputé 10 matchs depuis le début de la saison avec le Real Madrid. Dans une interview accordée au média espagnol Movistar, Kylian Mbappé a justement évoqué le rythme infernal des calendriers pour les joueurs internationaux. Avec des mots surprenants, le buteur madrilène a partagé son point de vue.
« Je peux comprendre les gens qui restent assis dans leur canapé et me disent que je gagne beaucoup d’argent. Mais nous avons besoin de plus de repos pour régénérer notre corps. Je n’ai jamais vu un footballeur jouer 60 matchs à son niveau maximum » a notamment lancé le capitaine de la France. Un discours parfaitement entendable sur le physique des joueurs et le nombre trop important de matchs. La punchline sur les « gens qui restent assis dans leur canapé » a en revanche fait bondir les internautes français sur X.
K. Mbappé

K. Mbappé

FranceFrance Âge 26 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs6
Buts2
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts5
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs8
Buts9
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
« Donne moi ton salaire je travaillerai 16h par jour dans les usines, chantiers ce que tu veux s’il le faut toute l’année mon pote », « Oui va bosser sur un chantier 8h par jours et 5j/7 avec 5 semaines de CP tu verras que tu voudras même en faire 70 des matchs », « Dit-il, le mec qui joue tous les matchs et qui déteste être sur le banc quand il faut faire tourner », « Avec ton salaire je peux jouer 100 match minimum hein ! » ou encore « Les gens qui restent assis dans leur canapé ? Mais désolé de pas être footballeur pro et de travailler la semaine en fait. Il est vraiment déconnecté » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les propos de Kylian Mbappé ont fait bondir les internautes français.
Déjà souvent critiqué pour son attitude ou certaines de ses déclarations, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain ne va pas arranger son cas auprès d’une partie des supporters de l’équipe de France à quelques mois de la Coupe du monde.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_254624_0007
LOSC

Ayyoub Bouaddi et la France, terrible désillusion ?

ICONSPORT_126343_0254
FC Nantes

Nantes : Kurzawa en joker, ça chauffe

ICONSPORT_272994_0494
Rennes

Rennes : Le futur Pogba interpelle Habib Beye

ICONSPORT_260371_0217
Mercato

Manchester United pose 60 millions d'euros, le Real est KO

Fil Info

17:00
Ayyoub Bouaddi et la France, terrible désillusion ?
16:30
Nantes : Kurzawa en joker, ça chauffe
15:30
Rennes : Le futur Pogba interpelle Habib Beye
15:00
Manchester United pose 60 millions d'euros, le Real est KO
14:30
La chaine Ligue 1+ trahie par la FFF, le choix de Zack Nani fait scandale
14:00
OM : « L’intérêt pour Greenwood ne date pas d’hier », l’offre tombe
13:40
OL : Textor s'évade dans un paradis fiscal, il se défend
13:20
Lamine Yamal, le PSG refuse de signer le nouveau Neymar
13:00
« Je ne regarde jamais cette merde » : Pierre Ménès dézingue cette émission de foot

Derniers commentaires

Effrayant, l'OM met clairement le PSG en danger

Le PSG a fait quoi durant + d un siècle sans le butane ? A citer Montpellier, n oublie pas Lyon et l OM

Effrayant, l'OM met clairement le PSG en danger

Merci de montrer à tout le monde que tu connais ce sport depuis le butane

OM : « L’intérêt pour Greenwood ne date pas d’hier », l’offre tombe

D après nos « spécialistes » ( trolls ) ici, il paraît qu aucun club ne le voulait Violeur, la prison toussa toussa 😂

Nantes : Kurzawa en joker, ça chauffe

pourquoi ces 2 joueurs ne jouent pas! tu vas pas me dire qu un club de bas de tableau de l2 voir du ventre mu ne peut pas les contacter !

OM : « L’intérêt pour Greenwood ne date pas d’hier », l’offre tombe

ca serait bien de se mettre au courant depuis juin dernier l'OM à racheter 10% de plus des droits et possède 60% avec la qualif en LDC qui a "obliger " l'OM a racheter ce pourcentage . Dis par Longoria en conf de presse

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading