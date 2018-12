TV : Surprise, les diffuseurs snobent la Coupe de la Ligue...

Dans : Coupe de la Ligue, Info.

Ce mardi, la Ligue de Football Professionnel a annoncé les résultats de l’appel d’offres concernant les droits de diffusion de la Ligue 2 pour la période 2020-2024.

Le montant global des droits télévisuels est passé de 22ME à 64ME pour cette compétition, qui sera retransmise par Mediapro et beIN SPORTS. Alors que Canal+ et RMC Sport n'ont pas formulé d'offres financières pour la Ligue 2, on apprend par ailleurs qu’aucun diffuseur n’a souhaité acquérir les droits TV de la Coupe de la Ligue.

« La LFP n'a pas reçu d'offre. Elle va maintenant solliciter le marché de gré à gré » précise L’Equipe. Pour l’heure, il est donc impossible de dire qui sera le diffuseur officiel de cette compétition pour la période 2020-2024. Preuve que cette compétition n'emballe pas grand monde, si ce n'est les équipes qui parviennent, sur un malentendu parfois, à se hisser dans le dernier carré...