Coronavirus : Des clubs de Ligue 1 stoppent la vente des tickets

Dans : Ligue 1.

Suite aux annonces des ministres de la santé et des sports, les clubs de Ligue 1 commencent à stopper la vente des billets pour les matchs à domicile.

Même si ce lundi soir la Ligue de Football Professionnel n’a pas officiellement communiqué suite à l’annonce de l’interdiction des manifestations qui réunissent plus de 1.000 personnes jusqu’au 15 avril, les clubs de Ligue 1 s’organisent. Tandis que Montpellier-OM et OL-Reims se joueront officiellement à huis clos le week-end prochain, d’autres équipes ont décidé de fermer les billetteries pour les rencontres à domicile des prochaines semaines. Ainsi, Toulouse et Nantes ont déjà pris les devants en stoppant sans délai la vente des tickets.

« Le FC Nantes prend acte des différentes annonces récentes concernant l’organisation de manifestations sportives et les potentiels huis clos décidés par les préfectures. Dans l’attente de plus amples informations de la Préfecture de Loire Atlantique sur les modalités d’organisation de rencontres sportives dans le département, le Club a décidé de suspendre la vente de places pour les 2 matchs à domicile (FC Nantes / Nîmes Olympique et FC Nantes / Olympique Lyonnais). Le Club communiquera prochainement vers ses supporters, ses abonnés et ses partenaires pour leur apporter plus d’informations », indique ainsi le FC Nantes. Autre mesure prise ce lundi, les entraînements de la totalité des équipes de Ligue 1 se dérouleront désormais à huis clos, ce qui ne changera pas grand-chose aux (mauvaises) habitudes.