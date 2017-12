CdL : Rennes gâche le Noël de l'OM

Dans : Coupe de la Ligue, Coupe, Rennes, OM.

Le Stade Rennais a mis fin au bref passage de l'OM cette saison en Coupe de la Ligue. Le club breton a éliminé Marseille après l'épreuve des tirs au but (2-2, 4 tab à 3).

Lancé dans une belle série depuis plusieurs semaines, l'OM ne perdait pas de temps ce mercredi à Rennes, ouvrant le score dès la 13e minute par Mitroglou, qui répondait ainsi de la plus belle des manières aux critiques qui lui tombent dessus (0-1). Mais le Stade Rennais ne traînait pas à réagir, et huit minutes plus tard, André, oublié par la défense marseillaise, égalisait (1-1, 21e). On en restait à la pause, mais la seconde période allait être encore plus animée.

En effet, d'une belle frappe, légèrement touchée par Abdennour, Khazri donnait l'avantage au Stade Rennais (21, 57e). L'arbitre allait prendre une bonne décision en refusant logiquement un but au club breton, le ballon n'ayant pas franchi la ligne (63e), et une mauvaise en refusant un but à Mitroglou, signalé hors-jeu...à tort (77e). Cependant, l'OM n'allait pas trop gamberger, Germain égalisant logiquement (2-2, 80e), un score qui envoyait les deux équipes aux tirs au but.

Dans cet exercice, Ocampos et Sarr se rataient, tandis que le seul Gélin échouait du côté rennais, Bourigeaud marquant le tir au but de la qualification rennaise.