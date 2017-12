CdL : Ménès explique comment le PSG ridiculise Bordeaux, l’OL et l’OM

Dans : Coupe de la Ligue, Coupe, PSG, OL, OM, Bordeaux.

Pour leur entrée en Coupe de la Ligue, les clubs « européens » de France ont déjà coulé. Bordeaux, Lyon et Marseille se sont faits éjecter de la compétition et laissent donc un boulevard pour son éternel vainqueur, le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a tenu son rang à Strasbourg et poursuit donc son chemin qui passera par un déplacement à Amiens en quart de finale. Autant dire que, sur un ton à peine ironique, Pierre Ménès a déjà remis le trophée dans les mains des joueurs parisiens. Car si le PSG a un budget bien supérieur à ses rivaux, ces derniers n’ont même pas besoin d’une confrontation directe pour prendre la porte.

« On peut dire que le PSG est bien parti pour gagner cette Coupe de la Ligue pendant encore 10 ans tant il semble être le seul grand club français à jouer cette compète avec intérêt et motivation. C’est quand même hallucinant de voir Bordeaux, Marseille et Lyon se faire éliminer dès leur entrée en lice. Les Girondins ayant en plus la circonstance aggravante de savoir que la finale se déroulera au Matmut Atlantique. Cela n’a visiblement pas motivé des Girondins moribonds en championnat et dont la défaite à Toulouse est logique », a expliqué le consultant de Canal+, pour qui même la finale à domicile ne motive pas les équipes, puisque l’OL s’était fait éliminer dès son entrée en lice la saison dernière, malgré cette perspective également.