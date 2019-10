CdL : La sortie pas très corporate de Pierre Ménès

Dans : Coupe de la Ligue.

Pour sa dernière année, la Coupe de la Ligue ne sera pas forcément pleurée. Les clubs l’ont disputée cette semaine en continuant à faire tourner leurs effectifs.

Une habitude qui a le don d’énerver Pierre Ménès, qui ne comprend pas pourquoi les clubs ne jouent pas cette épreuve à fond, surtout pour ceux qui ne sont pas concernés par les coupes d’Europe. C’était le cas du Monaco-Marseille de ce mercredi soir, mais cela n’a pas empêché les deux entraineurs de faire tourner, comme ce fut le cas sur d’autres terrains. Même si les techniciens répètent que cela leur permet de garder tout l’effectif motivé et concentré, cet argument a surtout comme conséquence de faire fuir le public et d’appauvrir les matchs. Et tant pis si Canal+ est diffuseur de la Coupe de la Ligue, Pierre Ménès dit bien fort tout ce qu’il pense de cette épreuve boudée.

« Quel intérêt d’aligner des équipes B pour des clubs qui ne jouent qu’un match par semaine ? Manque de respect pour le public les téléspectateurs et la compétition. ASM-OM ? Je pense que je ne vais même pas regarder. Si les clubs s’en foutent, pourquoi ça m’intéresserait ? », avait ainsi balancé le consultant de Canal+ à l’approche de la rencontre de mercredi soir. Un message qui montre bien qu’a priori, personne ne va regretter la disparition de cette compétition, qui commence à intéresser certains clubs à partir des quarts de finale…