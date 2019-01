CdL : Guingamp, dernier de L1 et premier au Stade de France !

Dans : Coupe de la Ligue, Coupe, EAG, Monaco.

Coupe de la Ligue, demi-finale, à Roudourou

Guingamp bat Monaco 2-2 (5-4 tab)

Buts pour Guingamp : Mendy (46e), Thuram (55e)

Buts pour Monaco : Rony Lopes (18e), Golovin (24e)

Expulsion : Vainqueur (14e) à Monaco

Dans un match rendu fou par l’expulsion rapide de Vainqueur pour un jaune transformé en rouge après visionnage de la VAR, Monaco a longtemps cru mettre fin à sa malédiction. En infériorité numérique, les joueurs de Jardim marquaient en deux coups de canon signés Rony Lopes puis Golovin.

Mais Guingamp revenait après le repos avec Mendy et Thuram. Ce 2-2 obligeait les deux équipes à se départager aux tirs au but, et l’entrée en jeu avant la séance du gardien breton Caillard était décisive pour permettre aux Bretons de retourner au Stade de France. Une vraie bouffée d’air frais dans cette saison pour le moment complètement manquée.