Arbitrage vidéo : Canal+ conteste la validité d'un but !

Pour cette première utilisation de l’arbitrage vidéo en Coupe de la Ligue, les décisions allaient forcément être scrutées de près.

Cela a été le cas sur l’égalisation de Nice face à Monaco en première période, avec un but de Pléa qui a mis 1 minute et 14 secondes à être validé par M. Turpin. Finalement, l’arbitre s’est vu signifier par ses assesseurs dans le car vidéo que l’attaquant niçois n’était pas hors-jeu au moment de la passe de son coéquipier. Une version qui n’a pas vraiment convaincu le diffuseur de la rencontre, Canal+, qui a sorti son révélateur pour expliquer que, selon eux, Pléa était bien très légèrement hors-jeu au moment de la passe. Une discussion qui porte sur quelques centimètres et sème donc le doute. Mais en cas de doute, comme le rappelle le règlement, l’avantage est laissé à l’attaque, ce qui a certainement provoqué cette décision de la part des arbitres.