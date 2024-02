TV ‍: PSG - Brest, sur quelles chaînes et à quelle heure ‍?

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Désireux de récupérer la Coupe de France après deux années de disette, le Paris Saint-Germain aura fort à faire face au Stade Brestois pour voir les quarts de finale d’une des plus belles compétitions de la saison.

Quelle heure pour PSG – Brest ?

Tranquillement leader de la Ligue 1, le club de la capitale française se prépare à entrer dans la phase critique de sa saison, avec le retour de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Mais avant de penser à la Real Sociedad, le PSG aura un match couperet à disputer face à Brest cette semaine en Coupe de France. Ce choc entre Paris et le SB29 se jouera effectivement ce mercredi 7 février à 21h10 au Parc des Princes. L’arbitre de cette rencontre sera Benoît Bastien.

Sur quelles chaînes suivre PSG – Brest ?

Comme c’est souvent le cas en Coupe de France, le PSG est souvent considéré comme l’affiche principale, y compris lors de ces huitièmes de finale. Et c’est donc pour cela que cette rencontre sera disponible au grand public et en gratuit sur France 3. Ce match sera également diffusé sur beIN Sports 1, la chaîne de la Coupe de France.

Les compos probables de PSG – Brest :

Après avoir dominé les amateurs de Revel (9-0) et d’Orléans (4-1) aux tours précédents, le PSG va affronter l’une des meilleures équipes de la saison en L1 pour ce 8e de finale. Remplacé par Nantes en 2022 et Toulouse en 2023, le PSG et ses 14 trophées n’aura toutefois qu’un seul objectif au Parc : battre Brest pour se qualifier pour les quarts de finale. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait aligner une grosse équipe, malgré les absences de quelques joueurs comme Lee, Mendes ou Skriniar.

La compo probable du PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Lucas Hernandez - Ruiz, Ugarte, Zaire Emery - Kolo Muani, Mbappé, Asensio.

Auteur d’une énorme saison, avec une place sur le podium du championnat après 20 journées, Brest étend sa dynamique en Coupe de France aussi. Vainqueur d’Angers (1-0) et de Trélissac (2-1) lors des premiers tours de l’année 2024, le club breton sait que la tâche ne sera pas facile à Paris pour passer un nouveau tour. Mais les hommes d’Eric Roy joueront leur chance à fond, surtout après le nul 2-2 ramené de Paris à la fin du mois de janvier dernier. Brest sera privé d’Amavi, Brahimi ou Le Douaron.

La compo probable de Brest : Bizot - Lala, Chardonnet, Brassier, Locko - Camara, Lees Melou, Magnetti - Del Castillo, Satriano, Pereira Lage.