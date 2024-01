Saluts nazis, supporters stéphanois ‍: comment Bordeaux-Nice a dérapé

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Samedi, le 16e de finale de coupe de France entre Bordeaux et Nice a été le théâtre de violents affrontements entre supporters en avant-match. Depuis, les deux camps se renvoient la responsabilité des violences.

La coupe de France n'a pas été qu'une fête du football du côté de Bordeaux. En effet, l'affiche Bordeaux-Nice a été retardée par des violences en tribune. Juste avant le coup d'envoi du 16e de finale de coupe de France, les ultras bordelais se sont battus avec des Niçois du parcage visiteurs au sein même du stade. Des incidents regrettables d'autant qu'au départ les supporters niçois ne devaient pas se déplacer. Un arrêté préfectoral le leur avait interdit mais cette décision a été cassée par la justice grâce à une plainte de l'Association Nationale des Supporters. 130 Niçois ont fait le déplacement en Gironde et ont donc été mêlés de près ou de loin à cette bagarre.

La version de Bordeaux contre celle de Nice

La polémique grandit depuis et chaque camp a donné sa version des faits, accusant l'autre bien entendu. Côté Nice, on indique avoir été attaqué en premier. Dans un communiqué, l'OGCN dénonce « une agression des supporters bordelais » avec « le vol d’une bâche » des fans niçois et des jets de projectiles sur les joueurs. Dans Nice-Matin, une source proche des supporters parle même d'un « guet-apens avec la complicité du service de sécurité du stade ». Des supporters stéphanois cagoulés auraient été présents pour se joindre aux Bordelais. Bordeaux et l'ASSE sont connus comme étant des clubs amis alors que les rapports sont tendus entre fans niçois et stéphanois.

Côté girondin, on a une version bien différente des évènements. Selon les informations du journal local Sud Ouest, les supporters azuréens auraient attaqué les premiers. Ils s'en seraient pris « à la tribune voisine », à savoir celle regroupant « un public familial ». Les ultras bordelais du North Gate auraient alors défendu les victimes. Les Girondins de Bordeaux ont aussi publié un communiqué pour « condamner les violences et demander le lancement immédiat d'une enquête ». Selon Sud Ouest, l'entourage du club girondin accuse les Niçois d'avoir commis « des gestes nazis » en tribune. Voilà qui donne bien du travail à la justice et à la FFF, pas très heureuse de cette publicité inattendue pour sa coupe de France.