Nice - OM : Quelle heure et quelle chaîne pour voir ce quart de finale ?

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Alors que le PSG n’est plus en lice pour conserver son titre en Coupe de France, l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice vont s’affronter dans une finale avant l’heure.

Quelle heure pour regarder Nice - OM ?

Le Nice - Marseille commence à devenir un classique cette saison. Puisqu’après un match à Nice puis à… Troyes après l’arrêt du premier, les deux meilleurs ennemis de la Côte d’Azur vont se retrouver en quarts de finale de la Coupe de France. Cette rencontre se jouera ce mercredi 9 février à 21h15 à l'Allianz Riviera. Ruddy Buquet sera l’arbitre de cette rencontre importante.

Sur quelle chaîne suivre Nice - OM ?

Alors que le PSG ou l’OL ne sont plus en course, ce match entre l’OGCN et l’OM est bien entendu l’affiche de ces quarts de finale de la Coupe de France. C’est donc en toute logique que ce match de mercredi sera co-diffusé sur Eurosport 2 et France 3, comme chaque grande affiche de Coupe.

Les compos probables de Nice - OM :

Après avoir éliminé le PSG en huitièmes, Nice va tenter d’en faire de même avec le rival marseillais. Sauf que Nice va aborder cette rencontre au sommet avec quelques craintes, vu que le week-end dernier, l’équipe de Christophe Galtier a perdu contre Clermont à domicile (0-1) et a lâché sa deuxième place en L1 à… l’OM. En tout cas, pour ce match, Nice sera privé de Stengs (infirmerie), Benitez ou Dolberg (Covid).

La compo probable de Nice : Bulka - Atal, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui, Lemina, Thuram, Kluivert - Delort, Gouiri.

Reparti de l’avant après sa défaite contre l’OL il y a une semaine, l’OM a fait le plein de confiance contre Angers en L1 vendredi (5-2). En quête d’un trophée depuis 2012, Marseille va maintenant tenter de valider son ticket pour le dernier carré de cette Coupe de France. Pour cela, Jorge Sampaoli devra faire sans De la Fuente (blessure à la cuisse), et peut-être Dieng et Gueye (CAN).

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Guendouzi, Kamara, Gerson - Under, Milik, Payet.