CDF : Strasbourg plonge le LOSC dans la boue

Dans : Coupe de France, Coupe, RCSA, LOSC.

Lors du dernier 16e de finale de la Coupe de France, Strasbourg est venu à bout d'un Lille bien pâle (2-1).

Dans ce choc entre deux équipes qui jouent le maintien en Ligue 1, c'est le Racing qui lançait les hostilités. Sur un centre au point de penalty de Goncalves, Da Costa trompait effectivement Koffi entre les jambes du droit (1-0 à la 31e). Après cette ouverture du score, le RCSA continuait de pousser... jusqu'au break de Saadi, qui retrouvait le chemin des filets après une longue disette d'un extérieur après un service de Da Costa (2-0 à la 48e).

Devant une Meinau toujours aussi bouillante, Strasbourg pensait donc avoir fait le plus dur, mais Bissouma relançait le suspense en trompant Kamara d'une frappe surpuissante depuis les 30 mètres (2-1 à la 54e). S'en suivait une multitude d'occasions, mais ni Da Costa (61e) et Saadi (72e) côté alsacien, ni Ponce (64e) côté lillois ne trompaient la vigilance des deux gardiens. Strasbourg élimine donc Lille de la Coupe de France (2-1), et se déplacera à Grenoble (N1) en 8es de finale le mardi 6 ou le mercredi 7 février, alors que le LOSC va devoir se concentrer uniquement sur le championnat.