CdF : Sans pitié le PSG colle 6-1 à Dijon

Dans : Coupe de France, PSG, Dijon.

1/4 de finale de la Coupe de France

Stade Gaston-Gérard

PSG bat Dijon :

Buts : Chouiar (13e) pour le DFCO; Lautoa (1e csc), Mbappé (44e), Silva (50e), Sarabia (56e, 90e+1), Coulibaly (86e, csc) pour le Paris SG

Sans réellement forcer son talent, le Paris Saint-Germain a rejoint le dernier carré de la Coupe de France en s'imposant ce mercredi soir à Dijon.

C'est une célèbre formule, mais elle était valable à Gaston-Gérard, il ne fallait pas arriver en retard pour ce quart de finale. En effet, après une minute de jeu, le PSG ouvrait le score, Lautoa mettant une reprise de mule au fond de son propre but (0-1, 1e). On pensait que l'affaire était pliée, mais la défense parisienne, très généreuse, permettait à Chouiar d'égaliser pour Dijon (1-1, 14e), Thiago Silva et Navas n'étant pas irréprochables. Cependant, vexés par ce but, les joueurs de Tuchel se remettaient dans le bon sens et juste avant la pause c'est Mbappé qui redonnait l'avantage au PSG (1-2, 44e).

Au retour des vestiaires, le Paris Saint-Germain remettait un coup d'accélérateur et faisait définitivement le break par Thiago Silva (50e) et Sarabia (56e, 1-4). Le DFCO était évidemment dans le dur, et explosait même en fin de match, le score enflant subitement. D'abord par, Mbappé, dont la frappe état détournée par Coulibaly (86e, 1-5), puis par Sarabia, qui héritait d'un service au millimètre de Mbappé (1-6, 90e+1). Il était temps que cela s'achève pour les Bourguignons, à bout de souffle face à un PSG qui se qualifie une fois de plus pour les demi-finales de la Coupe de France.