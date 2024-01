CdF ‍: Rennes arrache sa qualification, l'OM à la trappe

Dans : Coupe de France.

Par Corentin Facy

16e de finale de la Coupe de France

Rennes - OM : 1-1 (9 tab à 8)

Buts : Veretout (29e) pour l'OM ; Terrier (53e) pour Rennes

Tout s'est joué lors de la séance de tirs au but dans ce choc des 16es de finale de la Coupe de France entre l'OM et Rennes. Décimé par les blessures et les absences à la CAN, l'OM perdait deux joueurs en plus en première mi-temps : Murillo d'abord et Nadir ensuite, blessés. Malgré les vents contraires, l'équipe de Gennaro Gattuso ouvrait le score. En fin de mi-temps, Pau Lopez sortait un double arrêt monstrueux pour sauver les siens sur un penalty très litigieux tiré par Bourigeaud. La seconde mi-temps était davantage favorable aux Rennais, qui égalisaient sur coup de pied arrêté grâce à Terrier. C'est finalement lors d'une séance de tirs au but interminable que la qualification s'est jouée et c'est le Stade Rennais qui s'est imposé, Samuel Gigot ratant son penalty. Au prochain tour, le club breton affrontera Sochaux en 8es de finale.