CdF : PSG-ASSE à huis clos, les Verts prêts à sacrifier 2 ME !

Dans : Coupe de France.

Très attaché à la finale de la Coupe de France, Noël Le Graët a évoqué la possibilité d’organiser le choc PSG-ASSE au mois d’août et à huis clos avant la saison 2020-2021 de Ligue 1.

Une possibilité que Roland Romeyer a balayé d’un revers de la main samedi dans les colonnes de L’Equipe, indiquant qu’il préférait perdre par forfait que de disputer une finale de Coupe de France dans un stade vide. Le président de l’ASSE prenait une position très marquée et assez risquée auprès de ses supporters, dont l’avis n’était pas encore connu. Mais dans les colonnes du quotidien national ce lundi, on apprend que c’est tout le club de l’AS Saint-Etienne qui est sur la même ligne que Roland Romeyer. Staff, joueurs, supporters : ils sont tous d’avis à refuser une finale de Coupe de France à huis clos face au Paris Saint-Germain.

Dans les colonnes du journal, Bernard Caïazzo abonde. « Sans public, le sport n'est plus un spectacle vivant. Le seul grand match à gagner, c'est celui contre le Covid-19. Tout le reste n'est pas prioritaire ». Mais concrètement, que se passerait-il si l’ASSE refusait de jouer le match et le perdait donc par forfait ? Le quotidien national a mené sa petite enquête à ce sujet. Si l’on se réfère à l’article 10 des règlements de la Coupe de France 2019-2020, les Verts ne seraient pas exclus des prochaines éditions malgré une éventuelle défaite par forfait. Le préjudice serait en revanche plus important sur le plan financier puisque l’ASSE renoncerait à 2,06 ME, gains promis au vainqueur de la Coupe de France ou à 1,5 ME, celui du finaliste. Sur le plan sportif, l'ASSE abandonnerait également son ultime chance d'accrocher une place en Ligue Europa en cas de succès. Reste maintenant à voir comment ce dossier sensible évoluera dans les prochaines semaines alors que du côté de la FFF, l’organisation de cette finale est très importante financièrement, notamment au regard des droits télévisuels de celle-ci…