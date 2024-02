CdF ‍: Le PSG et Mbappé souffrent mais se qualifient

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Coupe de France, huitième de finale

Parc des Princes

PSG-Brest 3-1

Buts : Mbappé (34e), Danilo (37e), G.Ramos (90e+2) pour le PSG ; Mounié (65e) pour Brest

Exclusion : Brassier (69e) pour Brest

Le PSG a éliminé Brest 3-1 ce mercredi soir. Les Parisiens ont été plus réalistes que Brest, très intéressant collectivement. Kylian Mbappé s'est fait une belle frayeur à une semaine de la Ligue des champions.

Le PSG retrouvait Brest, 10 jours après un match nul concédé au Parc contre les Bretons. 3e de Ligue 1, la bande à Eric Roy montrait en début de match que le match du 28 janvier dernier n'était pas le fruit du hasard. Les Bretons mettaient en danger le club parisien dans la première demi-heure. Satriano trouvait le poteau (29e) tandis que Donnarumma devait s'employer à plusieurs reprises. Comme souvent, la lumière venait de Mbappé qui prenait la défense de vitesse pour ouvrir le score. Dans la foulée, Dembélé débordait et offrait le deuxième but à Danilo. Avec un 2-0 au repos, le PSG devait tenir cette fois-ci face à Brest.

C’est terminé au Parc des Princes ✅



Nos Parisiens s’imposent face à Brest et se qualifient pour les quarts de finale de la Coupe de France 🏆



⚽️ @KMbappe

⚽️ @iamDaniloP

⚽️ @Goncalo88Ramos#PSGSB29 3️⃣-1️⃣ | #CDF pic.twitter.com/RIFA6oaHKT — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 7, 2024

Pourtant, le scénario de la L1 semblait se réécrire en seconde période. Brest ne lâchait rien et Mounié venait finalement réduire le score. Toutefois, Brassier était trop agressif avec Mbappé et se faisait exclure pour une violente semelle sur le mollet. La cheville de l'attaquant parisien tournait nettement et ce dernier restait même au sol. Finalement, la peur du public parisien disparaissait quand Mbappé décochait une frappe lourde en fin de match, laquelle était détournée par Coudert. A 10, Brest était incapable de revenir et Gonçalo Ramos pouvait enfoncer le clou à quelques mètres des buts. 3-1, le PSG ne rassure pas totalement mais assure la qualification en quarts. Mbappé est quand même sorti en boîtant, faisant grimacer le staff avec lui.