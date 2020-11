Cdf : La Coupe de France 2020-2021 annulée ?

Dans : Coupe de France.

Fervent défenseur de la Coupe de France, épreuve que la FFF organise, Noël Le Graët avoue que le calendrier devient intenable et qu'il semble désormais impossible d'organiser cette épreuve.

La finale de la Coupe de France 2019-2020 avait été le premier match à se jouer suite au confinement en France et c’est en juillet que le PSG était venu à bout de l’AS Saint-Etienne. Mais les choses ne se sont pas simplifiées cette année, et la désormais seule coupe nationale, celle de la Ligue ayant été supprimée, se retrouve sous la menace d’une annulation pure et simple. Le gouvernement n’ayant pas encore levé les mesures d’arrêt total des compétitions pour le football, en dehors de la L1, la L2 et le National, le président de la Fédération Française de Football est très pessimiste. Pour Noël Le Graët, il devient problématique de trouver des dates pour caser le calendrier de la Coupe de France et une annulation est désormais très envisageable.

Répondant à France 3 Bretagne, le patron de la FFF est inquiet concernant l’édition 2020-2021 de la Coupe. « Je pensais qu’on aurait pu jouer un peu plus vite. Si j’écoute bien ce qui a été dit hier soir, on ne pourra pas reprendre l’entraînement avant le 20 ou le 21 janvier, ça fait démarrer en février. C’est presque cuit. Je ne vois pas comment disputer cette compétition dans les dates sauf à jouer jusqu’à fin juillet. La décision de jeudi dernier mérite une réunion importante à la Fédération la semaine prochaine pour imaginer un calendrier qui puisse tenir la route, aussi bien pour le football pro que pour le football amateur. Pour certains clubs, le 5è tour n’est pas fait. Ce n’est pas tellement un problème d’argent. Il y a les buvettes évidemment, mais pour eux, la Coupe de France, c’est la fête dans le village ou les villes, je pense qu’on va avoir du mal à rattraper le retard », a reconnu Noël Le Graët, conscient que les clubs vont avoir un calendrier démentiel quand les championnats amateurs pourront reprendre.