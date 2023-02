CdF : Au bout du suspense, Lens rejoint Nantes en quarts

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Huitième de finale de la Coupe de France :

Stade du Moustoir.

Lorient - Lens : 1-1, 2-4 aux tirs au but.

Buts : Le Fée (84e) pour Lorient ; Fulgini (21e) pour Lens.

Tirs au but : Talbi (2) et Doucoure (3) pour Lorient ; Frankowski (1), Sotoca (2), Thomasson (3) et Medina (4) pour Lens.

Suite à l’ouverture du score de la dernière recrue lensoise Fulgini en première période, Le Fée a égalisé sur un coup-franc direct en toute fin de rencontre pour offrir des tirs au but au public du Moustoir. Lors de cette séance, Leca a finalement envoyé Lens en quarts en stoppant la tentative de Koné après avoir été sauvé par sa transversale face à Le Fée.

🏁 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐥𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐚𝐫𝐭𝐬 💥



Au terme d'un sans-faute lors de la séance de tirs au but, le Racing se défait du piège lorientais et accède au prochain tour de la @coupedefrance 💪#FCLRCL #CoupeDeFrance (1-1)@FCLorient : ❌🟢🟢❌@RCLens : 🟢🟢🟢🟢 pic.twitter.com/ygxiPMP2uX — Racing Club de Lens (@RCLens) February 9, 2023

Le 1er mars prochain, le RCL affrontera donc le tenant du titre le FC Nantes dans un Stade de La Beaujoire à huis clos.