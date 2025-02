CdF ‍: A quelle heure et sur quelle chaîne suivre le tirage des quarts de finale

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France aura lieu ce jeudi 6 février au soir.

Sept des huit qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France sont connus. Les gros sont clairement sortis et le tapis rouge est déroulé pour le PSG dans cette épreuve, puisque l’OM, l’OL, Monaco, Lille ou encore Lens ont mordu la poussière. Néanmoins, les 1/8e de finale disputés cette semaine prouvent qu’il reste à chaque fois de très beaux matchs à jouer, et les surprises sont toujours possibles. Les clubs qualifiés vont donc attendre le tirage au sort avec impatience. Celui-ci aura lieu avant le dernier huitième de finale, qui opposera Bourgoin à Reims.

Et UN, et DEUX, et TROIS clubs bretons en Quarts ! 👏💪🔥

RDV à 19h50 sur France 3 pour connaitre le tirage sort 😀@SB29 @StadeBriochin @EAGuingamp pic.twitter.com/GgxI2uV51W