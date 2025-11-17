Un crack belge lance les hostilités avec Rudi Garcia

La Belgique n'est pas encore officiellement qualifiée pour la Coupe du monde 2026 suite à son match nul sur la pelouse du Kazakhstan. Jérémy Doku est inquiet par certains choix faits par Rudi Garcia.

« tout le monde devait faire mieux, y compris le coach ». La Belgique va devoir assurer face au Liechtenstein ce mardi soir pour confirmer sa présence à la Coupe du monde 2026. Rien d'insurmontable sur le papier pour les Diables Rouges face à l'une des pires sélections de ces éliminatoires. Mais la Belgique reste une nation du football sans grosses certitudes. D'autant que l'ambiance au sein du groupe n'est pas au top. Après le match nul ramené du Kazakhstan il y a quelques jours, Jérémy Doku a allumé une mèche en expliquant que la Belgique n'avait peut-être pas suffisamment travaillé son adversaire. Il n'en fallait pas plus pour déclencher une polémique autour de Rudi Garcia, surtout que l'ancien joueur de Rennes a indiqué que

Rudi Garcia mis à mal

Rudi Garcia traverse donc une zone de turbulences depuis quelques heures. L'entraîneur français va devoir pourtant trouver les bons ingrédients pour valider la qualification en Coupe du monde mais également rassurer sur le niveau de jeu de son groupe. Car si ses choix sont sans doute à remettre en question, la qualité individuelle des joueurs belges laisse bien souvent à désirer. En tout cas, pour mener à bien ses projets avec la sélection de Belgique, Garcia pourra compter sur ses cadres. Doku, qui brille sous les couleurs de Manchester City, en fait partie même s'il veut du mieux pour son pays, qui ne cesse de décevoir depuis quelque temps déjà.

Contre le Liechtenstein, tout semble réuni pour retrouver de la confiance en empilant les buts devant un public qui s'attend à voir du spectacle. Rudi Garcia a la pression et se sait surveillé de près du côté du Plat Pays.