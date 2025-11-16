CdM 2026 : Le Portugal valide son ticket, Joao Neves voit triple

6e journée Eliminatoires CDM 2026

Groupe F

Estádio do Dragão

Le Portugal bat l’Arménie : 9 buts à 1

Buts pour le Portugal : Veiga (7e), G. Ramos (28e), J. Neves (30e, 41e et 81e), B. Fernandes (45e+3 sp, 51e et 72 sp) et Conceicao (90e+2)

But pour l’Arménie : Spertsyan (18e)

Le Portugal a validé son ticket pour la Coupe du monde 2026 ce dimanche suite à son succès écrasant face à l’Arménie 9 buts à 1.

A noter les triplés dans cette rencontre de Bruno Fernandes mais aussi de Joao Neves.

Sans Cristiano Ronaldo, l’attaque portugaise a fait parler la poudre et taire les critiques à son sujet, même si les Lusitaniens n’auront pas toujours la même adversité que celle face à l’Arménie ce dimanche.