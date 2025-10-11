Ce vendredi soir, la Belgique n’a pas été à la fête face à la Macédoine. Les Diables Rouges restent sur un match nul 0-0. Un manque d’allant offensif marqué par une rencontre sans le moindre but. Certains observateurs auraient voulu voir Lucas Stassin ce vendredi.

On aurait dû marquer. On reste derrière la Macédoine du Nord, mais on a un match de moins. Il suffit de gagner les trois derniers matches. À nous de marquer des buts lundi à Cardiff, » a déclaré l’ancien entraîneur du LOSC en conférence de presse. Une panne offensive qui peut s’expliquer par l’absence de Romelu Lukaku. Mais certains observateurs pensent que le Français aurait dû prendre le meilleur buteur belge de l’année civile 2025, Double buteur avec la sélection U21 dans une nette victoire contre le Pays-de-Galles (7-0), Lucas Stassin a peut-être manqué avec la sélection belge ce vendredi soir. Sans réelle inspiration offensive, les hommes de Rudi Garcia ont buté sur la Macédoine du Nord (0-0). «a déclaré l’ancien entraîneur du LOSC en conférence de presse. Une panne offensive qui peut s’expliquer par l’absence de Romelu Lukaku. Mais certains observateurs pensent que le Français aurait dû prendre le meilleur buteur belge de l’année civile 2025, Lucas Stassin

Stassin va se rendre indispensable

Dans le cadre d’une interview au média DH les Sports +, Romeo Vermant, coéquipier de l’attaquant des Verts en espoirs, ne comprend pas le choix de Rudi Garcia de se passer de Stassin. « Lucas Stassin aurait aussi mérité d’être convoqué pour la première fois, comme moi. C’est à nous de respecter le choix du sélectionneur et de continuer à travailler. Mais si nous continuons à bien jouer et à marquer, le choix de Rudi Garcia pourrait devenir plus difficile, » déclare le joueur du Club Bruges. Pour le prochain match du côté de Cardiff, Rudi Garcia devra trouver les leviers pour marquer des buts et replacer la Belgique dans le groupe de qualification à la prochaine Coupe du monde. De son côté, Lucas Stassin doit continuer de performer pour se rendre indispensable aux Diables Rouges. Stassin veut forcer Rudi Garcia à changer ses plans lors du prochain rassemblement.