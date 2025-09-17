CDM 2026 : Vers un boycott de l'Espagne à cause d'Israël ?

A l'approche de la Coupe du monde 2026, le porte-parole du gouvernement espagnol Patxi Lopez a ouvert la porte à un boycott de la Roja en cas de qualification d'Israël. Une prise de position forte sur la lignée de son engagement pour la cause palestinienne.

Et si la prochaine Coupe du monde se disputait sans l' Espagne ? Pourtant considéré comme l'un des très grands favoris au titre final, eu égard de ses récentes prestations et de son titre de champion d'Europe en 2024, notre voisin pourrait bien ne pas participer au Mondial 2026. En effet, le porte-parole du gouvernement espagnol, Patxi Lopez, a clairement laissé entendre que la Roja pourrait boycotter la plus prestigieuse des compétitions au monde en cas de qualification d'Israël.

L'Espagne absente du prochain Mondial ?

« Est-ce que l'Espagne pourrait boycotter la Coupe du monde 2026 en cas de qualification d'Israël ? On verra en temps voulu », a brièvement déclaré Patxi Lopez, porte-parole du Parti socialiste au Congrès des députés. Cette prise de position est clairement dans la lignée de l'engagement espagnol envers la cause palestinienne. Le gouvernement a soutenu les récentes manifestations contre la participation d'Israël-Premier Tech en marge de la dernière Vuelta (l'équivalent du Tour de France en Espagne, ndlr), tandis que le premier ministre, Pedro Sanchez, a affiché sa volonté d'exclure les équipes israéliennes de toutes les compétitions sportives. Un modèle qui suivrait alors ce qui avait été mis en place contre la Russie, dont les équipes sont interdites de compétitions européennes et internationales depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022.

Spain European Championship V V European Championship Matchs 0 V Victoire 0 M Match nul 0 D Défaite 0 Buts Marqués 0 Buts Encaissés 0 Matchs Récents Tout afficher 07 septembre 2025 à 20:45 WC Qualification Europe Turquie 0 — 6 Match terminé Espagne 04 septembre 2025 à 20:45 WC Qualification Europe Bulgarie 0 — 3 Match terminé Espagne Meilleurs Joueurs Tout afficher

Pour l'heure, Israël est toujours en course pour disputer la Coupe du monde 2026 et est troisième de sa poule avec 9 points, à égalité avec l'Italie, deuxième. La dernière rencontre entre les deux nations avait d'ailleurs été particulièrement tendue, avec une fin de match très mouvementée (victoire 5-4 de l'Italie).