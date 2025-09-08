8 millions de fraudeurs bloques l espagne acheve l iptv tebas 3 398575

8 millions de fraudeurs bloqués, l’Espagne achève l’IPTV

Liga08 sept. , 18:30
parEric Bethsy
Connu pour ses déclarations fortes dans les médias, Javier Tebas lutte activement contre le piratage audiovisuel en Espagne. Un travail efficace puisque le patron de la Liga a obtenu la fermeture d’un réseau mondial d’IPTV utilisé par huit millions de personnes dans le monde.
Régulièrement dénoncé par le précédent diffuseur DAZN, le piratage audiovisuel reste un problème majeur pour la Ligue 1. Le président de LFP Media Nicolas de Tavernost s’est d’ailleurs emparé de ce dossier. C’est notamment pour cette raison que la nouvelle chaîne Ligue 1+ a offert un tarif avantageux (9,99 euros par mois) aux moins de 26 ans. Suffisant pour diminuer l’ampleur de ce fléau ?
De son côté, Javier Tebas entreprend des initiatives beaucoup plus offensives. Le patron de la Liga lutte contre le piratage depuis de longues années, lui qui avait marqué les esprits avec une étonnante déclaration l’année dernière. « Si vous allez sur Google et que vous tapez "je veux acheter de la cocaïne" ou "sexe d'enfant'", rien ne s'affiche. En revanche, si vous tapez "football gratuit", il y a des résultats, avait lâché l’Espagnol. C'est à nous de mener ce combat, car s'ils volent votre produit, il aura beaucoup moins de valeur. » Javier Tebas a donc joint le geste à la parole en obtenant la disparition de nombreux services de piratage.

La Liga frappe un grand coup

D’après le média TorrentFreak, des perquisitions menées en Argentine ont abouti au démantèlement d’un réseau mondial d’IPTV. La Liga se félicite de cette intervention dans quatre immeubles près de Buenos Aires. Et pour cause, le réseau détruit était utilisé par huit millions de personnes dans le monde. « Cette opération marque un tournant dans la lutte contre le piratage numérique en Amérique latine. L'ampleur de ce réseau démontre que la fraude audiovisuelle est un problème de criminalité organisée transnationale », a réagi Javier Tebas, fier de son coup.
