CdM 2026 : La France continue son carton plein

Éliminatoires de la coupe du monde 2026, 3e journée

Parc des Princes

France-Azerbaïdjan 3-0

Buts : Mbappé (45e+2), Rabiot (69e), Thauvin (84e)

Pas toujours très inspirée, l'Equipe de France a pu compter sur un grand Kylian Mbappé pour faire plier l'Azerbaïdjan 3-0 au Parc des Princes.

Un match contre l'Azerbaïdjan, ce n'est pas toujours très séduisant pour les supporters de l'Equipe de France. En première période, les Bleus ne faisaient pas beaucoup d'efforts pour convaincre les plus réfractaires. La France dominait stérilement le match contre un bloc azerbaidjanais bien compact. Kylian Mbappé était trouvé en priorité mais il lui fallait du temps pour trouver une brèche. Cela arrivait dans les arrêts de jeu du premier acte avec un slalom superbe dans l'axe conclu par une frappe dans le petit filet.

Après le repos, les Bleus accéléraient enfin avec une frappe d'Ekitike sur le poteau (49e). Kylian Mbappé continuait d'essorer la défense adverse même s'il manquait de précision pour augmenter son compteur buts. Par contre, il offrait le deuxième but à Rabiot d'un centre parfait. Touché à la cheville, l'attaquant du Real Madrid laissait sa place à Thauvin qui alourdissait le score d'une belle reprise. 3-0, la France domine son groupe devant l'Ukraine et pourrait valider sa qualification au Mondial dès lundi soir.