Manifestation avant Bayeux-OM, Igor Paixao visé !

Tout le Calvados sera à Caen ce mardi pour le match de Bayeux contre l'OM, en 16e de finale de Coupe de France. Y compris les agriculteurs qui veulent faire passer un message à un joueur marseillais.

On ne se laissera pas abattre ». C’est avec ce slogan que la confédération paysanne du Calvados compte profiter de l’exposition que représente ». C’est avec ce slogan que la confédération paysanne du Calvados compte profiter de l’exposition que représente le match de Coupe de France entre Bayeux et l’OM, ce mardi à Caen , pour faire entendre sa voix. L’objectif est de manifester à partir de 19h aux abords du Stade Michel D’Ornano pour s’opposer notamment aux accord de libre échange avec les pays du Mercosur.

Les agriculteurs se font entendre avant Bayeux-OM

Dans différents communiqués, les organisateurs de l’événement ont prévenu que l’objectif était de faire connaitre leur revendication, et non pas de mettre le bazar et d’empêcher la bonne tenue du match. « Notre objectif n’est pas de bloquer le stade ni les routes aux alentours. Bien au contraire, nous nous réjouissons de cette opportunité de voir s’affronter un club amateur et un club professionnel français historique. Mais voilà, tout comme le foot populaire disparaît, le monde paysan est gangrené par une agro-industrie vorace à l’appétit insatiable », prévient l’organisation paysanne du département normand, qui annonce son opposition aux accords de libre échange signés récemment par Emmanuel Macron.

« Le libre-échange industrialise et financiarise l’agriculture, favorise l’accaparement des terres, la concentration des exploitations, la dépendance aux marchés mondiaux et la disparition des paysan(ne)s », ajoutent les organisateurs, qui espèrent pouvoir interpeller Igor Paixao, le joueur brésilien de l’OM, pour lui faire connaitre leur point de vue. « L'objectif est d'interpeller le joueur brésilien Igor Paiaxão sur l'accord de libre échange avec les pays du Mercosur et lui adresser notre message de fraternité avec le peuple brésilien », a souligné la confédération paysanne du Calvados, qui espère se faire entendre par le joueur brésilien de l’OM sur ce sujet très sensible dans nos provinces.