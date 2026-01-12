ICONSPORT_266253_0007

Coupe de France12 janv. , 18:20
parGuillaume Conte
Tout le Calvados sera à Caen ce mardi pour le match de Bayeux contre l'OM, en 16e de finale de Coupe de France. Y compris les agriculteurs qui veulent faire passer un message à un joueur marseillais.
« On ne se laissera pas abattre ». C’est avec ce slogan que la confédération paysanne du Calvados compte profiter de l’exposition que représente le match de Coupe de France entre Bayeux et l’OM, ce mardi à Caen, pour faire entendre sa voix. L’objectif est de manifester à partir de 19h aux abords du Stade Michel D’Ornano pour s’opposer notamment aux accord de libre échange avec les pays du Mercosur.

Les agriculteurs se font entendre avant Bayeux-OM

Dans différents communiqués, les organisateurs de l’événement ont prévenu que l’objectif était de faire connaitre leur revendication, et non pas de mettre le bazar et d’empêcher la bonne tenue du match. « Notre objectif n’est pas de bloquer le stade ni les routes aux alentours. Bien au contraire, nous nous réjouissons de cette opportunité de voir s’affronter un club amateur et un club professionnel français historique. Mais voilà, tout comme le foot populaire disparaît, le monde paysan est gangrené par une agro-industrie vorace à l’appétit insatiable », prévient l’organisation paysanne du département normand, qui annonce son opposition aux accords de libre échange signés récemment par Emmanuel Macron.
« Le libre-échange industrialise et financiarise l’agriculture, favorise l’accaparement des terres, la concentration des exploitations, la dépendance aux marchés mondiaux et la disparition des paysan(ne)s », ajoutent les organisateurs, qui espèrent pouvoir interpeller Igor Paixao, le joueur brésilien de l’OM, pour lui faire connaitre leur point de vue. « L'objectif est d'interpeller le joueur brésilien Igor Paiaxão sur l'accord de libre échange avec les pays du Mercosur et lui adresser notre message de fraternité avec le peuple brésilien », a souligné la confédération paysanne du Calvados, qui espère se faire entendre par le joueur brésilien de l’OM sur ce sujet très sensible dans nos provinces.
I. Barbosa da Paixão

I. Barbosa da Paixão

BrazilBrésil Âge 25 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs6
Buts4
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs14
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
ICONSPORT_270916_0088
ICONSPORT_276170_0227
ICONSPORT_273378_0001
ICONSPORT_276170_0885
Derniers commentaires

Accord OM-Roma pour Robinio Vaz

Barcola et chevalier étais plus âgé, donc rien a voir

Accord OM-Roma pour Robinio Vaz

Le gamin était côté a 4 M et L OM récupère 17 M cach c'est une belle vente, L OM va récupérer 17 M juste avant le passage de la DNCG , L OM est tranquille

AC Ajaccio : Alain Orsoni abattu par un sniper

@ dijaya la merde marseillaise qui n’est là que pour troller, qui n’a jamais un truc intelligent à dire, juste troller, à l'abruti, au trouillard derrière son ordi qui attise la haine et qui n’a rien pour lui, au pauvre type sans vie (tu t'es toi-même bien décrit, toi qui es sur tous les articles du PSG à baver et à déverser ta haine) : dijaya 16 novembre 2025 à 20:30+ 481 je vous invite a ne plus repondre a ces medes parisiennes qui sont la que pour troller. jamais un truc intelligent a dire. juste troller. les Fiasco Natcho Kvacadabra Leparc., Kenny l abruti ou l africain de banlieue MR Georges… ce sont juste des comptes de trouillards derriere leur ordi qui attise la haine et n ont rien pour eux. ce sont juste de pauvres types sans vie. c est pourquoi, evitez de parler à ces gens là, c est une perte de temps. eux l ont le temps. ils sont sur chaque article OM OL.... laissez tomber ces pauvres types. Je troll effectivement, car des qu on parle foot avec la plupart des mongols ici, ça part en quenelle, mais certaines personnes sont sympas et discutent foot sans soucis. Ils se reconnaitront. joekidd 16 novembre 2025 à 21:26+ 96 Toi aussi, sur certains articles ça va. Mais quand tu parles du PSG, tu fais la même chose qu'eux. dijaya 16 novembre 2025 à 21:29+ 481 ah bon comme. ? exemple? joekidd 16 novembre 2025 à 21:38+ 96 Regarde ton historique.

L’OL, c'est le Brésil, Endrick est heureux

Y a qui a l,OM ???

L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

Pourquoi tu veux donner la meme chose a bakola??? Vaz cest vaz bakola c'est bakola et tartenpion c'est tartenpion... chaque cas est unique .. cest pas figé chaque joueur na pas le meme talent ,les meme ambitions, et les meme compétences, et faut voir aussi les besoins du clubs en l'instant T le potentiel etc.. tu crois parceque vaz dit je veux 100k alors tous vont demander 100k ??? Ou l'inverse si on dit non et ne cède pas cest l'assurance que plus jamais aucun jeune osera en demander autant ??? Vous delirez ou quoi???

Loading