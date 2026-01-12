CdF : Bayeux a une chance sur un million de taper l'OM

L’OM affronte Bayeux, petit Poucet des 16es de finale de la Coupe de France, ce mardi. Le club de Régional 1 sait que ses chances de créer l’exploit sont minces, mais elles existent tout de même.

Sonné par sa défaite au scénario ubuesque face au Paris Saint-Germain lors du Trophée des champions, l’Olympique de Marseille espère retrouver le goût de la victoire contre Bayeux mardi en 16e de finale de la Coupe de France. Pour l’équipe de Roberto De Zerbi, une défaite face à une formation de Régional 1 plongerait le club dans la crise alors que les Olympiens restent sur deux défaites consécutives toutes compétitions confondues. Très sérieux face à Bourg-en-Bresse au tour précédent (0-6), l’OM n’a à priori pas grand-chose à craindre d’une équipe évoluant si bas dans les échelons du football français.

L’entraîneur de Bayeux, Éric Fouda, sait qu’un exploit sera très difficile à effectuer au stade Michel d’Ornano de Caen. Néanmoins, il compte bien jouer sa carte à fond et cela sans dénaturer le jeu de son équipe. « Quand on voit le nombre de places vendues, on se dit que c’est incroyable. On n’oubliera jamais ça » explique-t-il d’abord dans un entretien à Foot Marseille, ravi par l’élan populaire autour de ce match, avant de poursuivre. « Affronter l’OM, c’est un rêve. À Caen, devant 20 000 personnes… C’est le plus beau jour de ma vie de sportif. Sur le plan technique et athlétique, l’OM est dix fois supérieur à nous. Il nous reste donc des domaines dans lesquels on a le droit de rêver : l’aspect mental, la détermination, la motivation. Il y a une chance sur un million, mais elle existe ». Et le coach de Bayeux de conclure.

« Je ne connais pas un seul entraîneur au monde qui dirait à son équipe qu’elle a déjà perdu d’avance. Je suis un compétiteur dans l’âme. Quitte à perdre, autant le faire avec nos idées, notre football. En cas de qualification, nous serons restés fidèles à nos valeurs. Jouer avec nos convictions, voilà l’essentiel » a lancé le coach de Bayeux, convaincu qu’un exploit est peu probable mais que la formation évoluant en Régional 1 a une petite chance de réaliser quelque chose de mémorable contre l’Olympique de Marseille. Il faudra que l’équipe de Roberto De Zerbi passe totalement à côté de sa rencontre et que les planètes s’alignent mais la formation normande a bien l’intention d’y croire avant ce rendez-vous historique dans son histoire.