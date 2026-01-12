CdF : Bayeux a une chance sur un million de taper l'OM

L'OM est dix fois supérieur à nous- Éric Fouda, entraîneur de Bayeux
Orsoni et courbis décédés....mauvaise journée pour les mafieux... Bon repos avec nanard .manque plus que bernes.....
Bah politique de jeune talent mais pour faire des biftons derrière... après ca peut être une bonne stratégie si derrière tu reprend des holjberg greenwood ou autres gros joueurs confirmé tout en gardant quelques jeunes.. mais après faut pas rêver si y'a des sous a faire sur des joueurs ils ne se generons pas... greenwood selon les offres cet été c'est adieu..
Bien entendu que le talent sans travail cest rien mais le fait de gagner 60k ou 500k ne change rien si le mec est un branleur ça restera un branleur meme a X millions de salaire tout est une question de motivation voir d'éducation..rien avoir avec le financier tu peux gagner 600k par moi si t'es un féru de boulot tu le restera... Pour le reste on verra bien perso je le vois bien attaquant de l'équipe de france .. après a savoir si il fera la carrière d'Henry ou de R9 .. qui sait... le talent il l'a.. moi je lui souhaite...
Je suis pas de ton avis.. je pense que chaque cas doit être réglé au cas par cas en fonction du talent.. il n'y a pas de barème meme en sorti d'étude si tu sais te vendre.... cest surtout aux club de ne pas se tromper et de filer de gros salaire uniquement a celui qui en vaut la peine.. si la roma lui propose plus avec un temps de jeu similaire et que lui est sur de son talent et de pouvoir s'y imposer.. perso je lui en veut pas
Au delà du fait que Moreira semble être une bonne pioche c'est aussi le fait que cela va créer une super émulation et que Fofana va devoir se battre pour reprendre sa place et cela ne peut être que bénéfique pour l'équipe. Moreira aurait pu être moyen et faire juste le job par intérim mais là, non seulement il fait le job mais en plus il fait un super job qui va pousser Fofana à se surpasser.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
𝗦𝗲𝗺𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗮̀ 2️⃣ 𝗱𝗲́𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗻𝗼𝘀 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 ⚔️ ✈️ Bayeux ✈️ Angers