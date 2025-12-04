ICONSPORT_227934_0150

Le programme TV des 32es de Coupe de France

Coupe de France04 déc. , 10:20
parGuillaume Conte
0
Le programme des 32es de finale de Coupe de France est désormais annoncé. Même s’il reste quelques incertitudes, la FFF a dévoilé les matchs qui seront diffusés par BeIN Sports et aussi par France Télévisions. Plusieurs multiplex seront ainsi mis en place pour permettre de suivre l’ensemble des rencontres, dans des matchs toujours très attendus dans le monde amateur.
Vendredi 19 décembre
20 h 45 (Multiplex sur beIN Sports)
Les Herbiers (N2) - Angers Sco (L1)
US Avranches (N2) - Stade Brestois (L1), beIN Sports MAX 4
Olympique Marcq-en-Baroeul (R1) - Estac Troyes (L2)
EA Guingamp (L2) - Stade lavallois (L2)
Canet RFC (N3) Montpellier (L2)
21 h
RC Lens (L1) - Ent. Feignies Aulnoye FC (N2), sur beIN Sports 1
Samedi 20 décembre
15 h 30 (Multiplex sur beIN Sports)
FC Freyming (R2) - US Chantilly (N2)
US St-Maur Lusitanos (N2) - Losc Lille (L1), beIN Sports MAX 2
AS Le Gosier (R1) - FC Lorient (L1), Guadeloupe Première
AS Biesheim (N2) - FC Metz (L1)
IC Croix Football (N3) - Reims (L2)
Bayeux FC (R1) - Blois (N2)
18 h (Multiplex sur beIN Sports)
Grenoble (L2) - AS Nancy (L2)
US Raon L’Étape (R1) - Paris FC (L1)
SA Merignac (R1) - Istres (N2)
Lyon La Duchère (N3) - Toulouse FC (L1), beIN Sports MAX 2
Pontivy (N3) - SC Bastia (L2)
Stade Bethunois (R1) - FC Sochaux (N1)
21 h
Vendée Fontenay Foot (N3) - PSG (L1), beIN Sports 1
Dimanche 21 décembre
14 h 45 (multiplex sur France TV et beIN Sports 1)
Bourg-en-Bresse (N1) - OM (L1)
OGC Nice (L1) - ASSE (L2)
AJ Auxerre (L1) - AS Monaco (L1)
RC Strasbourg (L1) - US Dunkerque (L2)
US Concarneau (N1) - FC Nantes (L1)
17 h 30 (multiplex sur beIN Sports)
Stade Rennais (L1) - Les Sables VF (N3)
FC Bassin d’Arcachon (N3) - Haut Lyonnais (N3)
Le Puy Football (N1) - Girondins de Bordeaux (N2)
Le Havre (L1) - Amiens (L2)
US Orléans (N1) - Dieppe (N2)
Montreuil RC (R1) ou US Granville (N2) - US Chauvigny (N3)
21 h
FC Saint-Cyr Collognes Mont d’Or (R1) - OL (L1) beIN Sports 1
0
Fil Info

