Cpe France : Rennes passe avec une belle frayeur

16e de finale :

Rennes 1-3 Chantilly -1-3

Metz - Montpellier 0-4 0-4

Nantes - Nice 1-1 (3-5 aux tirs au but)

Le Mans - Nancy 0-0 (4-1 aux tirs au but)

La première surprise de ces 16es de finale a eu lieu ce dimanche soir. Et Rennes a pendant quelques minutes bien pensé en faire les frais. En déplacement à Beauvais pour y affronter Chantilly, les Bretons ont copieusement dominé au point de tirer près de 20 fois au but en première période. Mais ce sont les pensionnaires de National 2 qui ont ouvert le score juste avant la pause par Joseph (42e).

Après le repos, le forcing rennais était encore plus prononcé, et Yatabaré, peu après son entrée en jeu, écopait d’un rouge pour une semelle (68e). Sur le coup-franc, Merlin sonnait le réveil rennais (70e), avant que les buts ne s’enfilent avec Tamari (71e) et Legendre (78e). Rennes s’impose donc 3-1 dans l’Oise et verra bien les 1/8e de finale.

Ce ne sera pas le cas de Metz , qui avait l’avantage de recevoir Montpellier, une formation de Ligue 2. Mais les Lorrains, qui traversent une crise interne, ont perdu pied et se sont inclinés 4-0 à domicile, pour faire du club héraultais la surprise du jour.

Deux rencontres se sont départagées aux tirs au but, avec la qualification du Mans face à Nancy (0-0 dans le match) et celle de Nice sur le terrain de Nantes (1-1 dans le temps réglementaire.