L'OM et le LOSC, il leur demande d'arrêter de pleurer

Les clubs français n’ont pas vécu une semaine européenne victorieuse. Excepté le Paris Saint-Germain et l’OL, le reste des clubs de l’hexagone engagés en Europe n'a pas su faire la différence. Au cœur des matchs, des polémiques arbitrales ont refait surface. Certains observateurs veulent que les clubs français se concentrent sur le jeu.
Lille s’est fait piéger ce jeudi soir à domicile. Les Dogues se sont inclinés à domicile face au Paok Salonique dans un match fou (4-3). Rapidement menés 3-0, les hommes de Bruno Genesio ont pris l’eau défensivement dans le premier acte. Une première mi-temps marquée par un pénalty non sifflé sur Matias Fernandez-Pardo. Un fait de jeu qui a fait sortir de ses gonds le président Olivier Letang.

De Zerbi râle également

Même son de cloche du côté de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions. Les Olympiens se sont inclinés du côté de Lisbonne face au Sporting CP. Les hommes de Roberto de Zerbi ont été réduits à 10 après l’exclusion d’Emerson. Le technicien italien a fustigé l’arbitrage après la rencontre. Un ensemble de réactions qui n’a pas plus à Florent Gautreau sur RMC. Le journaliste a vivement critiqué l’attitude et la communication des clubs français.
« Ce qui me gêne, c’est ce que j’ai entendu après Marseille, ou, il y avait toutes les raisons d’analyser une erreur de gestion du match. Un match que tu laisses filer de manière incroyable alors que tu as largement le niveau et les épaules pour l’emporter. Et tu parles d’arbitrage, je parle de De Zerbi là. « Cet arbitre-là que je connais n’a pas le niveau de la Ligue des champions » C’est ça l’analyse du match, je ne suis pas d’accord », explique-t-il avant d’aborder le cas du LOSC.
« Et là ce soir à la mi-temps du match, tu vois une actu, Olivier Letang a envoyé un message à Ceferin. Mais franchement, il faut qu’on grandisse. On veut être des bonnes équipes en coupe d’Europe. J’ai félicité les clubs de Ligue 1 ce week-end pour le recrutement, le développement des jeunes, le spectacle le week-end. Mais là, on est dans nos trucs de polémique, on s’est fait voler, on nous veut, on a eu le pire arbitre, franchement ce n’est pas au niveau », conclut-il. Les clubs français ont raté de belles occasions de se mettre à l’abri au niveau européen cette semaine. 

OM : Laure Boulleau prend la parole et se fait incendier

que du parigot sur cet article encore une fois. on se fait chier sur votre club de dob? trop de magouilles et plus de plaisir a tout gagner? vive le sport

Ce joueur de l’OM coûte cher, il s’excuse

et si tu allais sur tes articles de ton club ? ptin de troll

L'OM et le LOSC, il leur demande d'arrêter de pleurer

en parlant de mise a niveau, votre equipe de branquignoles devraient peut etre aller faire un stage ..

Ce joueur de l’OM coûte cher, il s’excuse

Enfin un moment de lucidité du joueur fautif de l'OM . Il reconnaît ses fautes et surtout sa simulation pour obtenir le penalty On attend maintenant de Zerbi pour reconnaître ses fautes et hangements qui ont massacré son équipe

« Une chance sur un million », l’OL a la poisse

Et toi, hein toi?? Qui est sans doute l'un des plus gros condescendants dans ce forum hein?? Tu te permets de faire des leçons de moral sur les gens mais t'es le premier a les traiter d'abruti mon con....

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

