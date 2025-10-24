L'OM et le LOSC, il leur demande d'arrêter de pleurer

Les clubs français n’ont pas vécu une semaine européenne victorieuse. Excepté le Paris Saint-Germain et l’OL, le reste des clubs de l’hexagone engagés en Europe n'a pas su faire la différence. Au cœur des matchs, des polémiques arbitrales ont refait surface. Certains observateurs veulent que les clubs français se concentrent sur le jeu.

Lille s’est fait piéger ce jeudi soir à domicile. Les Dogues se sont inclinés à domicile face au Paok Salonique dans un match fou (4-3). Rapidement menés 3-0, les hommes de Bruno Genesio ont pris l’eau défensivement dans le premier acte. Une première mi-temps marquée par un pénalty non sifflé sur Matias Fernandez-Pardo. Un fait de jeu qui a fait sortir de ses gonds le président Olivier Letang.

De Zerbi râle également

Même son de cloche du côté de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions. Les Olympiens se sont inclinés du côté de Lisbonne face au Sporting CP. Les hommes de Roberto de Zerbi ont été réduits à 10 après l’exclusion d’Emerson. Le technicien italien a fustigé l’arbitrage après la rencontre. Un ensemble de réactions qui n’a pas plus à Florent Gautreau sur RMC. Le journaliste a vivement critiqué l’attitude et la communication des clubs français.

« Ce qui me gêne, c’est ce que j’ai entendu après Marseille, ou, il y avait toutes les raisons d’analyser une erreur de gestion du match. Un match que tu laisses filer de manière incroyable alors que tu as largement le niveau et les épaules pour l’emporter. Et tu parles d’arbitrage, je parle de De Zerbi là. « Cet arbitre-là que je connais n’a pas le niveau de la Ligue des champions » C’est ça l’analyse du match, je ne suis pas d’accord », explique-t-il avant d’aborder le cas du LOSC.

« Et là ce soir à la mi-temps du match, tu vois une actu, Olivier Letang a envoyé un message à Ceferin. Mais franchement, il faut qu’on grandisse. On veut être des bonnes équipes en coupe d’Europe. J’ai félicité les clubs de Ligue 1 ce week-end pour le recrutement, le développement des jeunes, le spectacle le week-end. Mais là, on est dans nos trucs de polémique, on s’est fait voler, on nous veut, on a eu le pire arbitre, franchement ce n’est pas au niveau », conclut-il. Les clubs français ont raté de belles occasions de se mettre à l’abri au niveau européen cette semaine.