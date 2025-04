Real Madrid - Arsenal ‍: Où et quand voir le match ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Real Madrid vs Arsenal, c'est la grosse affiche de ce mercredi soir en quarts de finale retour de la Ligue des Champions.

Après sa victoire 3-0 lors du match aller, Arsenal arrive à Madrid pour valider son billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Un rendez vous forcément très attendu mais où la pression sera maximale sur les deux équipes. La formation de Kylian Mbappé ne peut pas sortir par la petite porte sans une réaction digne de ce nom. Et les Anglais, si souvent décevants dans les gros matchs, ont besoin de confirmer leur formidable victoire de l’aller.

🗣️ "Nous sommes dans un bon état d'esprit pour faire quelque chose de spécial demain"



Le Real et Bellingham y croient ⚡️#RMAARS pic.twitter.com/AcztJXiwUp — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 15, 2025

Une rencontre qui sera clairement l’affiche de ce mercredi 16 avril. Ce match se déroulera à Santiago Bernabeu et sera à suivre sur les antennes de Canal+. Contrairement au match du PSG face à Aston Villa ce mardi soir, la chaine cryptée réserve son antenne premium de Canal+ pour cette rencontre ce qui signifie que tous les abonnés pourront le suivre. Un beau score d’audience en perspective pour la chaine qui se félicite d’avoir tous les droits des Coupes d’Europe. « La rencontre entre le Real Madrid et Arsenal sera à suivre, en intégralité et en exclusivité, le mercredi 16 avril à 21 h sur CANAL+ », a glissé la chaine cryptée, qui donnent rendez-vous ce mercredi aux amoureux du football pour voir un match très attendu des deux côtés.