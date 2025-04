Une star française de plus à Arsenal ‍?

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain, Jules Koundé pourrait bien quitter le FC Barcelone. Le latéral droit du club catalan ne manque pas de prétendants, notamment en Premier League.

Le FC Barcelone est encore en course pour rafler tous les trophées en cette fin de saison. L'occasion pour certains joueurs de l'équipe catalane de compléter leur énorme palmarès. C'est notamment le cas de Jules Koundé. L'international français est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste et veut tout donner pour faire gagner le Barça, que ce soit sur la scène nationale ou européenne. A l'issue de la saison, il sera ensuite venu le temps de faire le point pour l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux. En effet, le Barça a besoin de liquidités et ne dira pas non à un départ du Français en cas de très belle offre. Cela tombe bien, certaines écuries de Premier League sont très motivées à l'idée d'envoyer une offre au club catalan.

Koundé vendu l'été prochain, le Barça veut faire une affaire

Selon les informations de Fichajes, Chelsea et Arsenal sont en effet disposés à passer la seconde pour récupérer Jules Koundé. Les Gunners veulent même griller les Blues en envoyant une offre de 75 millions d'euros au FC Barcelone. Dans les deux clubs londoniens, le Français aurait une place de choix. Si Arsenal devrait disputer la Ligue des champions la saison prochaine, ce n'est pas encore acquis pour les pensionnaires de Stamford Bridge. A noter que si Jules Koundé ne partait pas l'été prochain, il serait alors vivement invité à prolonger son contrat en Catalogne, qui expire actuellement en juin 2027. Les prochaines semaines en diront plus sur l'avenir du footballeur de 26 ans. Mais il aura en tout cas l'embarras du choix pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau.