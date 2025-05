PSG-Inter ‍: Une énorme annonce dès le coup de sifflet final ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Entraineur en vogue de l'Inter Milan, Simone Inzaghi joue sa carte perso pour son avenir et discute déjà avec son probable futur club. Pas idéal avant le match face au PSG.

« Je suis heureux à l’Inter et j'ai tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir obtenir de grandes joies ». En conférence de presse, Simone Inzaghi a été obligé d’évoquer les rumeurs qui courent sur son avenir. L’entraineur italien a réussi à emmener l’Inter Milan aux portes du Scudetto mais surtout en finale de la Ligue des Champions. Sa réussite a attiré l’oeil de l’Arabie Saoudite, et notamment du club d’Al-Hilal qui se cherche un nouvel entraineur pour la saison prochaine. Et selon Sky Sports, il est désormais trouvé puisqu’un accord a été trouvé ce vendredi, à la veille de la finale de la Ligue des Champions, pour faire de Simone Inzaghi le futur coach du club de Riyad. Un timing déroutant malgré les dénégations de l’Italien, qui pourrai annoncer son départ dès le coup de sifflet final du match face au PSG.

Inzaghi très impliqué... avec Al-Hilal

🔵⚫️🇸🇦 During the talks with Al Hilal FC, Simone Inzaghi asked a left wing back and a striker as primary targets. As told 3 days ago, Simone Inzaghi agreed on terms with Al Hilal and should communicate officially his choice on 1st June. Al Hilal side confident. #Inter #mercato pic.twitter.com/gRG5Tng0sL — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 30, 2025

La presse saoudienne l’affirme, son arrivée dans la Saudi Pro League va être officialisée très vite et l’ancien attaquant est attendu à Riyad dès la fin du week-end, pour signer un contrat qui lui rapportera 20 millions d’euros par an, affirme de son côté la Gazzetta dello Sport. Nul doute que l’Inter et son entraineur ont bien préparé cette finale de la Ligue des Champions de son entraineur, mais ce départ déjà quasiment ficelé secoue tout de même un club qui a d’autres choses en tête en ce jour de finale. Surtout que Simone Inzaghi se serait très impliqué dans le futur mercato d'Al-Hilal ces dernières heures.