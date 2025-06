PSG-Inter ‍: Le 5-0 a une triste explication

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Révélations au sein de l'Inter Milan sur la préparation du match face au PSG. Tout n'a clairement pas été rose au sein du club italien avant la finale de la Ligue des Champions.

L’Inter Milan n’a pas existé une seule seconde en finale de la Ligue des Champions, s’inclinant 5-0 face à un PSG qui a joué à un niveau très élevé. Mais il faut reconnaître que tout le monde s’attendait à voir l’Inter Milan afficher une plus sérieuse résistance, notamment avec l’expérience des joueurs italiens et leur abnégation lors de la demi-finale face au FC Barcelone. Les Lombards n’avaient pas préparé cette finale européenne de la meilleure des façons, et cela commence à faire grincer des dents au sein du club. En effet, outre le Scudetto perdu quelques jours plus tôt, ce sont des rumeurs sur l’avenir de Simone Inzaghi qui ont perturbé la préparation de ce match.

Inzaghi, le sale coup contre l'Inter

Il était en effet impossible de ne pas en entendre parler, puisque Al-Hilal était annoncé en négociations avancées avec l’entourage de l’entraineur italien. Interrogé en conférence de presse sur ce sujet, l’ancien attaquant a mollement démenti, laissant même entendre que ces rumeurs pouvaient faire partie des négociations. Inzaghi a en effet laissé entendre qu’il était prêt à rester à l’Inter Milan, « si toutes les conditions étaient réunies ». Un chantage qui a fait hurler en interne, alors que l’Inter savait très bien que son manager négociait avec le club saoudien, mais lui avait demandé de ne pas parler de ce sujet avant une telle finale.

Selon la Gazzetta dello Sport, tout le monde au sein du club milanais a trouvé les propos de l’entraineur italien mal venus et perturbateurs, et les dirigeants de l’Inter ont estimé que cela avait « alimenté l’incertitude et les rumeurs » sur l’avenir de l’équipe et des joueurs. Voilà qui n’a pas aidé à préparer la rencontre pourtant capitale de l’Inter Milan face au PSG. De quoi justifier que les joueurs n'étaient pas à 100% contre Paris. Même s’il est impossible de savoir si le résultat aurait été différent en cas d’approche plus sereine, il est rare de voir l’entraineur d’une équipe en finale de la Ligue des Champions parler de son avenir et mettre la pression sur ses dirigeants à un tel moment. Le PSG n’y est en tout cas pour rien, et a préféré s’appuyer sur sa sérénité totale pour dérouler son jeu et aller chercher le titre.