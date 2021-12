Ligue des Champions : Où et quand voir le tirage au sort des huitièmes de finale ?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Après une jolie phase de groupes, au cours de laquelle le PSG et le LOSC ont porté haut et fort les couleurs du football français, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions sera effectué ce lundi.

C’est le grand rendez-vous de cette fin d’année 2021. Le tirage au sort de la Ligue des Champions est attendu par tous les amoureux de foot, et notamment par les supporters du PSG et du LOSC, qui auront la chance de voir leurs équipes en huitièmes de finale de la C1.

Quand, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Le tirage au sort du début de la phase finale de la Champions sera effectué le lundi 13 décembre à partir de 12 heures, au siège de l’UEFA à Nyon en Suisse. Cet événement sera diffusé sur plusieurs canaux. Outre une retransmission en streaming sur la chaîne de l'UEFA, ce tirage au sort sera à suivre sur RMC Sport 1, beIN Sports 2, et Canal+, où le tirage des boules sera en clair. La Chaîne L’Equipe fera aussi une édition spéciale autour de ce tirage, sans la diffusion des images.

Le déroulement du tirage au sort :

Pour ce tirage au sort, il y aura deux chapeaux de huit équipes. Celui avec les premiers de groupe et celui avec les deuxièmes de groupe.

Chapeau 1 : Manchester City, Liverpool, Ajax Amsterdam, Real Madrid, Bayern Munich, Manchester United, Lille, Juventus.

Chapeau 2 : PSG, Atlético de Madrid, Sporting Portugal, Inter Milan, Benfica, Villarreal, RB Salzbourg, Chelsea.

Le tirage sera intégral, et chaque premier de groupe affrontera un deuxième. À noter que les clubs d’un même championnat ne pourront pas s’affronter dès les huitièmes de finale. Le match LOSC-PSG ne sera par exemple pas possible. Et les formations d’un même groupe ne pourront bien entendu pas se rencontrer, ce qui limitera encore plus les combinaisons possibles.

Les matchs allers se joueront sur deux semaines : les 15 et 16 février, et les 22 et 23 février prochains. Et le retour, où les têtes de série joueront à domicile, se disputeront les 8 et 9 mars, puis les 15 et 16 mars 2022.

Il est enfin utile de préciser que la règle du but à l’extérieur ne comptera plus cette saison pendant la phase finale. Si deux équipes sont à égalité après le match retour, la qualification se jouera sur une prolongation ou sur les tirs au but.