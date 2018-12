LdC : PSG, OL… Pierre Ménès fait une dédicace aux anti-Ligue 1

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, OL, PSG.

Alors que l’on pouvait s’inquiéter après leur début de campagne, les clubs français s’en sortent avec un bilan honorable en phase de groupes de la Ligue des Champions.

Après le Paris Saint-Germain, qui a terminé en tête de sa poule mardi, c’est l’Olympique Lyonnais qui a validé son billet pour les huitièmes de finale. Les hommes de Bruno Genesio ont obtenu le point suffisant contre le Shakhtar Donetsk (1-1) au terme d’un match maîtrisé. Hormis le fiasco monégasque, le foot français peut être fier de ses représentants selon Pierre Ménès, qui en a profité pour narguer les nombreux détracteurs de la Ligue 1.

« Paris et Lyon ont donc ouvert la voie en obtenant de haute lutte leur précieux sésame. Tous ceux qui ont découpé le football français à la machette japonaise tout au long de cette première phase européenne vont peut-être devoir revoir leur jugement, a glissé le consultant sur son blog Canal+. On a deux qualifiés sur trois en Ligue des Champions et on peut espérer une bonne nouvelle en provenance de Rennes et pourquoi pas un miracle au goût danois pour les Bordelais. Si à l’arrivée on qualifie trois clubs sur six, ce ne sera pas l’Amérique mais ce sera loin d’être infamant. » Dans le pire des scénarios, la L1 pourrait également disparaître de la C3.