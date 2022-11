LdC : PSG-Bayern, le tirage est déjà fait ou presque

Dans : Ligue des Champions.

Par Adrien Barbet

En terminant deuxième de son groupe de Ligue des Champions, le PSG se complique la tâche avec la possibilité de rencontrer dès les huitièmes de finale, une grosse équipe. Paris a de grandes chances de joueur contre un rival historique.

En battant la Juventus 2-1 à Turin, le PSG pensait avoir assuré la première place du groupe H. Mais c'était sans compter l'étonnant carton de Benfica au Maccabi Haïfa qui en s'imposant 6-1 en Israël, est venu chiper la première place aux Parisiens. Le PSG termine donc deuxième de son groupe à cause du nombre de buts marqués à l'extérieur. Lisbonne a marqué 9 fois hors de ses terres contre 6 fois pour le club de la capitale. Mais désormais, le PSG doit voir plus loin et se concentrer sur son futur adversaire en C1. Parmi les potentielles équipes à affronter pour le PSG, il y a Manchester City, le Bayern Munich, Porto, Chelsea, le Real Madrid, Tottenham et Naples. Mais ce sont bien les Bavarois qui ont le plus de chances de rencontrer les Parisiens.

Une chance sur cinq d'affronter le Bayern

Aquí tenéis la tabla con todas las probabilidades de todos los posibles emparejamientos del sorteo de octavos de final de la #UCL 2022-23.



— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 2, 2022

Selon un calcul mené par Master Chiping, en évaluant les probabilités de rencontres entre chaque équipe, le Bayern Munich est la formation contre qui Paris a le plus de chance d'être confronté en huitièmes de finale de la C1 avec 18,111%. Soit presque 1 chance sur 5 pour le PSG d'avoir le droit à un remake de la finale de la Ligue des Champions 2020 ou de la double confrontation en quart de finale lors de l'édition 2021. De son côté, le Bayern à presque 40 % de chance de jouer Liverpool puisque trois clubs anglais ont terminé à la première place de leur groupe et que deux clubs d'un même pays ne peuvent se rencontrer qu'à partir des quarts de finale. Le club que le PSG a le moins de chance d'affronter est le FC Porto. Pour avoir le cœur net sur les futures confrontations entre les meilleurs clubs européens de la saison, il faudra patienter jusqu'au lundi 7 novembre à midi, pour le tirage au sort de la phase à élimination directe de la coupe aux grandes oreilles. Paris est prévenu, un cador l'attend.