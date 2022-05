LdC : Mohamed Salah a un problème personnel avec le Real Madrid

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Non sans une belle frayeur en première période, Liverpool a validé son billet pour la finale de la Ligue des Champions ce mardi soir.

Spécialistes des remontées fantastiques, les Reds ont perdu toute leur avance en première partie de match, se retrouvant menés 2-0 face à une équipe de Villarreal déchainée. Mais la pause a fait du bien, Jurgen Klopp a recadré ses troupes et le club de la Mersey a retrouvé sa domination et son efficacité, pour s’imposer 3-2 en Espagne et aller chercher son billet pour sa troisième finale de Ligue des Champions en cinq ans. Une régularité incroyable pour les Reds, qui attendent désormais de savoir quel sera leur adversaire. L’autre demi-finale opposera ce mercredi soir le Real Madrid à Manchester City, avec un léger avantage aux Citizens, avec leur démonstration mal payée du match aller, avec un seul but d’avance. De son côté, Mohamed Salah l’a clairement fait savoir après le match à Villarreal, il veut retrouver le Real Madrid en finale.

Salah n'a pas oublié Sergio Ramos

Pourquoi donc cette volonté ? C’est simple. L’attaquant égyptien garde la finale de 2018 en travers de la gorge, avec une défaite 3-1 et une sortie prématurée sur une prise de catch de Sergio Ramos, qui était tombé en lui tenant le bras pour lui démonter l’épaule. Une façon de faire qui avait choqué à l’époque, même si la légende du Real Madrid est connu pour ne renoncer à aucun moyen pour pouvoir affaiblir l’adversaire et gagner un match.

Salah🗣️ “Je veux jouer contre Madrid”



VENGEANCE 2018 🇪🇬🔥 pic.twitter.com/0ORFBUMUbC — 𝗙𝗼𝗼𝘁 𝗠𝗮𝘀𝗿𝘆 🇪🇬 (@FootMasry) May 3, 2022

Autant dire que Mohamed Salah a envie de prendre sa revanche. « En finale ? Je veux jouer le Real Madrid. Pourquoi ? C’est personnel. Bien sûr que City est une équipe très difficile à jouer aussi. Mais personnellement, je préfèrerais jouer Madrid parce que nous avons perdu contre eux en finale et je veux soulever la Coupe devant leurs yeux. Maintenant, nous profitons, c’est super d’être en finale, et incroyable de l’être trois fois en cinq ans. Tout le monde est heureux, et nous pouvons rêver d’un quadruplé », a envoyé l’attaquant égyptien de Liverpool, qui sera donc attentif au match entre le Real et Manchester City de ce mercredi soir.