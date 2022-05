LdC : L'UEFA généreuse, vous y avez cru ?

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

En février dernier, l'UEFA annonçait offrir gratuitement 30 000 places pour les supporters des équipes finalistes de ses coupes d'Europe. Mais, pour la finale de la Ligue des champions, l'instance européenne a décidé de faire un peu machine arrière.

Aleksander Ceferin se voulait généreux et reconnaissant de la passion des supporters de clubs européens lorsqu'il annonçait en février dernier. « Les supporters sont l'âme du football, et nous avons pensé que c'était une bonne manière de reconnaître les difficultés qu'ils ont traversées au cours des deux dernières années, en dépit desquelles ils ont continué à soutenir leur équipe avec passion, même à l'extérieur », indiquait-il pour expliquer que l'UEFA offrait gratuitement 20 000 billets pour les supporters des équipes qualifiées en finales européennes cette saison. Cela concernait la Ligue des champions avec même 30 000 tickets, la Ligue Europa, la Ligue Europa conférence et la Ligue des champions féminine.

Pas de gratuité mais des réductions en C1 finalement

Ce mercredi, le patron slovène a fait un peu volte-face sur cette décision bien accueillie dans toute l'Europe. En effet, la finale de la Ligue des champions ne sera pas concernée par cette gratuité. Pas de gratuité, mais les 30 000 supporters des clubs concernés bénéficieront de réductions sur le prix de leur billet d'entrée. « Pour chaque équipe, 15 600 fans bénéficieront de billets de catégorie 4 à 60 euros au lieu de 70, et de catégorie 3 à 150 euros au lieu de 180 , une offre qui concerne tous les tickets », a communiqué l'UEFA. Un revirement que l'on doit à une demande des équipes demi-finalistes selon l'instance européenne. Si tel est le cas, les fans des clubs concernés pourront nourrir un peu de rancœur auprès de leurs directions pour cette mauvaise surprise.