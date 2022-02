La Super League menace, l’UEFA fait des cadeaux

Dans : Coupe d'Europe.

Par Corentin Facy

A l’heure où la Super League menace de faire de l’ombre à l’UEFA, l’instance européenne fait son maximum afin de redorer son blason.

L’UEFA a pris la décision d’offrir 30.000 places aux supporters des équipes qui vont se qualifier en finale des différentes compétitions européennes cette saison dans le but de les « récompenser » pour leur soutien apporté au football durant la pandémie selon les mots du président de l’instance européenne, Aleksander Ceferin. « Les supporters sont l'âme du football, et nous avons pensé que c'était une bonne manière de reconnaître les difficultés qu'ils ont traversées au cours des deux dernières années, en dépit desquelles ils ont continué à soutenir leur équipe avec passion, même à l'extérieur » a expliqué le président de l’UEFA dans des propos relayés par L’Equipe.

Le beau cadeau de l'UEFA aux clubs européens

Dans le détail, l’UEFA a fait le choix de distribuer 5.000 billets par club finaliste de la Ligue des Champions tandis que les clubs finalistes de l’Europa League se verront offrir 4.000 billets chacun. Enfin, les finalistes de la Conférence League et de la Ligue des Champions féminine recevront 3.000 billets. « Chacun des clubs finalistes pourra utiliser ces billets pour récompenser ses supporters les plus fidèles et ces billets ne pourront donc pas être offerts aux sponsors, aux partenaires ni aux officiels du club » a prévenu le président de l’UEFA, qui assure par ailleurs qu’elle « assumera l'ensemble des frais liés à cette initiative unique, lesquels n'auront aucune répercussion sur la distribution financière aux clubs, qui recevront l'ensemble des montants dus ». Une bonne nouvelle pour les clubs ainsi que pour les supporters, qui seront cette fois unanimes pour saluer cette initiative de l’UEFA. Un bon moyen pour Aleksander Ceferin de redorer l’image de l’instance européenne face à la menace de la Super League…