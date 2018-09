LdC : L’étonnante crainte de la police anglaise avec l’OL et le PSG

Dans : Ligue des Champions, OL, PSG, Coupe d'Europe.

Pour leur entrée en Ligue des Champions, les clubs français ont été servis puisque Lyon ira à Manchester United ce mercredi. Avant cela, le PSG se rendra à Liverpool la veille. Deux matchs de prestige qui ne provoquent pas d’inquiétudes en ce qui concerne la police anglaise. Les fans parisiens s’entendent très bien avec ceux des Reds, à l’image de leur relation très amicale avec ceux du Celtic Glasgow. Autant dire que l’ambiance devrait être bon enfant pour les 2500 fans parisiens qui partiront mardi de Williamson Square pour rejoindre Anfield à pied.

En revanche, là où les autorités britanniques ont une crainte, c’est sur le fait que des supporters de Lyon et de Paris pourraient décider d’en découdre. Manchester et Liverpool sont à moins d’une heure en train, et les « bobbies » surveilleront de près les éventuels aller-retour que pourraient tenter de faire certains groupes pour régler quelques comptes. En espérant donc que les fans de l’OL et le PSG sauront se tenir de l’autre côté de la Manche, et resteront chacun concentré sur leur propre match.