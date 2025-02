LdC ‍: 4 minutes, pourquoi le but de Haaland a mis une éternité à être validé ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Dans une attente interminable, le but d'Erling Haaland contre le Real Madrid a mis quatre minutes à être validé par Clément Turpin.

Dans le duel entre Kylian Mbappé et Erling Haaland, c’est le Norvégien qui a pris l’avantage en première période du match entre Manchester City et le Real Madrid. Le Scandinave a marqué le seul but des 45 premières minutes d’une reprise de près après une belle combinaison au coeur de la surface. Mais Clément Turpin a mis plus de quatre minutes à valider ce but, en raison des interrogations de la VAR au sujet de sa validité. En cause, une possible position de hors-jeu du Norvégien, non pas de manière classique pour savoir s’il était plus près du but adverse que l’avant-dernier défenseur, mais pour savoir s’il était positionné au-delà du ballon. En effet, un joueur ne peut pas être hors jeu s’il est derrière le ballon quand celui-ci est joué.

BREAKING: Fans slam 'longest VAR check ever' as Man City vs Real Madrid hit by HUGE delay despite semi-automated technology #UCL #MCIRMA https://t.co/ZgSJZGWjZa pic.twitter.com/09u0aK7bYl — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 11, 2025

Mais sur la remise de Josep Gvardiol, Haaland est au même niveau que le joueur croate. Il a fallu sortir le millimètre pour voir que seul le bras du Norvégien était au devant du ballon, et que cette partie du corps n’étant pas jouable, la position de l’ancien goleador du Borussia Dortmund était donc légitime. Le stade de Manchester City a donc retenu son souffle pendant de longues minutes, Clément Turpin expliquant même aux capitaines des deux équipes qu’il valait mieux attendre pour être sûr, plutôt que de donner une réponse trop rapide et se tromper.