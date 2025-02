City-Real ‍: Vinicius homme du match, les fans s’étouffent

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Cible des sifflets de Manchester City, Vinicius Jr avait le sourire à la fin du match grâce à la victoire du Real Madrid 3-2. Et à son titre d'homme du match.

Le Real Madrid a réalisé une grosse opération en s’imposant sur la pelouse de Manchester City sur le score de 3-2. Les Anglais pensaient bien avoir fait le plus difficile en menant au score à quelques minutes de la fin, mais les erreurs défensives ont plombé la formation de Pep Guardiola. Les madrilènes ont eu le mérite d’en profiter grâce notamment à Brahim Diaz et Jude Bellingham, en plus de Kylian Mbappé un peu plus tôt dans le match. Vinicius Junior, pris en grippe par le public de City, n’a pas vraiment pesé sur la rencontre. Bien pris, assez maladroit dans ses dribbles, il a essayé de porter le danger sans vraiment mettre le feu. Il a néanmoins trouvé la barre sur un tir dévié, et a effectué une passe « décisive » sur le but vainqueur avec son lob raté transformé en but par Bellingham. Pas de quoi transcender les foules et c’est pour ça que les critiques sont tombées quand il a reçu le trophée de joueur du match.

« L’UEFA a décidé de lui faire un cadeau », « on a vu le match, nous », « homme du match, il n’est même pas dans les 5 meilleurs du Real Madrid », « il a été nul », « homme du match, mais il a fait quoi ? », « ils ont regardé quel match à l’UEFA », « Modric a joué 5 minutes et a été meilleur que lui », « meilleur marcheur du match oui », ont pesté les suiveurs de la rencontre, pour qui en plus de l’absence total de travail défensif, et du pressing en marchant, le Brésilien n’a pas été en réussite offensivement.