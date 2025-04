LdC ‍: « ‍Bravo au Real Madrid ‍», il est épaté

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Fin de l'aventure européenne pour le Real Madrid, et c'est une énorme surprise de voir cela se produire dès les quarts de finale de la Ligue des Champions. Cela en dit long sur le prestige du club espagnol.

Champion d’Europe en titre, vainqueur de deux des trois dernières éditions et de 7 des 11 dernières, le Real Madrid ne pourra pas compléter son palmarès à ce niveau cette saison. Battus sèchement à Arsenal lors du match aller, les Merengue ont subi la loi d’Arsenal au retour avec une défaite 2-1 dans une rencontre que les coéquipiers de Kylian Mbappé n’auront pas su enflammer. Même le public s’est montré plutôt éteint, refroidi par la maitrise défensive d’Arsenal et le manque d’impact des joueurs offensifs alignés par Kylian Mbappé. Voir le Real Madrid absent du dernier carré de la Ligue des Champions est quelque chose d’inhabituel, et c’est là-dessus que Jorge Valdano, ancien joueur, entraineur et dirigeant de la Casa Blanca, a tenu à insister lors de son intervention sur Movistar après l’élimination face aux Gunners.

Le Real Madrid surprend quand il ne gagne pas

« La meilleure chose que l'on puisse dire de cette génération de joueurs du Real Madrid, c'est qu'ils ont fait de leur échec en finale de la Ligue des champions un événement majeur. On espère toujours un miracle. Parfois, il arrive, parfois non. La plus chose la plus impactante que l’on peut dire sur cette génération du Real Madrid, c’est qu’ils font la Une des journaux quand ils n’arrivent pas en finale de la Ligue des Champions. Bravo à cette équipe », a résumé Jorge Valdano, qui sait que les Merengue vont se faire détruire dans la presse dès ce jeudi. Mais que le degré d’exigence de cette formation est forcément incroyable élevé quand on connait leur habitude à aller au bout de la Ligue des Champions.