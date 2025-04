LdC ‍: Arsenal dompte le Real et prend rendez-vous avec le PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Quart de finale retour de Ligue des Champions

Real Madrid - Arsenal : 1-2

Buts : Saka (65e) et Gabriel Martinelli (90e) pour Arsenal ; Vinicius (68e) pour le Real Madrid

Dans un match équilibré mais haché, Arsenal n'a pas eu à forcer son talent pour se qualifier en demi-finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid (1-2). Le PSG connaît son prochain adversaire.

Depuis plusieurs jours, la presse espagnole et les supporters du Real Madrid voulaient se convaincre que l'exploit était possible. Une remontada historique était attendue pour voir les coéquipiers de Kylian Mbappé remonter trois buts à Arsenal. Mais les Merengue n'auront finalement jamais réussi à emballer cette partie, malgré l'impatience de leurs supporters. Le match commençait d'ailleurs de la pire des façons avec un penalty accordé par François Letexier aux Gunners. Un penalty manqué par Saka, mais sans conséquence pour les Londoniens qui trouvaient l'ouverture à l'heure de jeu par l'ailier anglais.

Writing the next chapter - TOGETHER 👊 pic.twitter.com/wnVxePE2sY — Arsenal (@Arsenal) April 16, 2025

Santiago Bernabeu grondait pour la première fois quelques secondes plus tard quand Vinicius profitait de la bourde de Saliba pour égaliser. Finalement, ce but n'aura rien changé, et le Real ne se montrait pas plus dangereux par la suite. Impuissants, peu inspirés et bien trop timorés, les hommes de Carlo Ancelotti passaient à côté de leur soirée de gala à tel point qu'ils se faisaient punir dans le temps additionnel par Gabriel Martinelli, qui s'en allait tromper Courtois pour offrir la victoire à Arsenal (1-2, 1-5 sur l'ensemble des deux matchs). Ce sera donc Arsenal au menu pour le PSG en demi-finale, un gros morceau qui n'aura assurément pas grand chose à voir avec Aston Villa.