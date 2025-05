Coup de sang à Milan avant Inter-PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

La tension monte du côté de l'Inter Milan, qui est en train d'énerver très fort ses supporters avant la finale de la Ligue des Champions. Confronté au même problème, le PSG a connu beaucoup moins de tension.

Il n’y aura pas de la place pour tout le monde. Les supporters du PSG se sont plaints ces derniers jours de ne pas pouvoir obtenir de places pour la finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan, samedi prochain à Munich. Malgré la taille du stade, le contingent réservé n’est pas si énorme et les 18.000 billets officiels, pourtant réservés aux abonnés, n’ont pas pu combler tout le monde. Si la grogne était palpable, ce n’est rien par rapport à ce que vit l’Inter Milan, son adversaire en finale. Le constat a été le même en Lombardie, où les tifosis les plus fervents se plaignent de ne pas avoir obtenu le précieux sésame, et même d’avoir été exclu par le club. Après un communiqué rageur, le Curva Nord de l’Inter et ses milliers de soutiens, se sont rendus au siège du club pour manifester contre l’attitude de leurs propres dirigeants. Insultes, banderoles musclées et sifflets ont fait monter l’ambiance à quelques jours de la finale et du match le plus important de la saison. L’Inter a gardé les billets pour lui et pour régaler les amis, et non pas pour les fidèles.

Les dirigeants de l'Inter ont-ils abusé ?

Ultras dell'#Inter contro la società per i biglietti della finale di #ChampionsLeague pic.twitter.com/yEPCMdoTtS — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) May 26, 2025

« Aujourd'hui, à quelques jours de la finale à Munich, nous nous retrouvons tous exclus, privés de la possibilité d'entrer dans le stade pour soutenir notre Inter lors de l'un des matchs les plus importants de son histoire. La gestion des billets pour la finale de Munich a été embarrassante et a laissé de côté de nombreux supporters de l'Inter qui méritaient d'être là. Les billets ont été distribués aux sponsors, aux amis et aux agences de voyages, oubliant ceux qui suivaient cette équipe partout, toujours et en tout cas », ont déploré les tifosis de l’Inter Milan pour qui tout a été fait pour les empêcher de se rendre à Munich. Désormais, c’est le marché noir qui risque d’être le grand gagnant de cette frustration, car en Italie, des billets pour la rencontre de samedi soir se vendent déjà 4.000 euros, certains n’hésitant pas à profiter de la passion débordante des Milanais pour leur club pour se remplir les poches.